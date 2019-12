Nouveau manager d’Arsenal, Mikel Arteta a évoqué le cas Granit Xhaka devant les médias britanniques, mercredi, à la veille du Boxing Day. Ancien joueur des Gunners, retraité en 2016 avant de prendre la direction de Manchester City en qualité d’entraîneur-assistant de Pep Guardiola, l’Espagnol (37 ans) a expliqué que l’international suisse était sur sa liste, à l’époque, dans le processus de recrutement d’un milieu de terrain des Citizens. «Je l’aimais beaucoup, a-t-il dit. Mais j’étais content qu’Arsenal l’engage (ndlr: en mai 2016), car j’étais certain qu’il allait devenir un fantastique joueur.»

Au final, Manchester City avait jeté son dévolu sur Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund). Trois ans et demi plus tard, Mikel Arteta se retrouve dans la peau du coach de Granit Xhaka. Idéal pour le relancer, deux mois après l’épisode qui l’a mis dans la tourmente à l’Emirates? «Je lui ai dit combien je l’apprécie, ce que j’attends de lui et à quel point il est important pour l’équipe. Je suis là pour l’aider. Je souhaite qu’il sente qu’on est derrière lui; pas seulement moi mais tout le club.»

Suffisant pour empêcher le milieu de terrain de la Nati (27 ans) de s’en aller (au Hertha Berlin?) durant le mercato hivernal?