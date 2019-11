L'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery, a annoncé vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il ne fera pas jouer son capitaine Granit Xhaka, samedi face aux Wolverhampton Wanderers.

BREAKING: Unai Emery confirms club captain Granit Xhaka will not play for Arsenal v Wolves on Saturday