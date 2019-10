Le bras de fer entre Granit Xhaka et les supporters d'Arsenal - à tout le moins une bonne partie d'entre eux - est visiblement parti pour durer. Pour mémoire, Xhaka a jeté son brassard de capitaine au sol et rageusement enlevé son maillot à sa sortie du terrain, dimanche, tout en gratifiant les supporters qui le sifflaient d'un «Fuck off» qui en disait long sur ses sentiments.

Unai Emery a pris la défense de son toujours capitaine, précisant que Xhaka était «actuellement effondré et très triste», et que ce n'était «pas facile pour lui». Tout en confirmant que Xhaka ne figurait pas dans le contingent appelé à affronter Liverpool ce soir, en 8e de finale de la Coupe de la League, Emery a ajouté qu'il avait demandé à Xhaka de s'excuser. «Il le sait, il va s'excuser, a ajouté Emery. C'est en tout cas ce que je lui ai demandé, et ce que le club attend de lui.»

Mais pour l'heure, Xhaka ne s'est pas excusé. Certains médias anglais affirment même qu'il est établi qu'il ne le fera pas!

Ce qui est sûr, c'est que Granit Xhaka a donné un signe fort sur son ressentiment actuel. Il a en effet changé la photo de son profil Instagram mardi.

Jusqu'à mardi, il apparaissait avec le maillot jaune et son numéro 34 d'Arsenal:

Depuis mardi, on le voit de dos, avec le maillot rouge et son numéro 10 de l'équipe de Suisse:

Précision utile: il porte le brassard de capitaine sur chacun des deux clichés, l'ancien comme le nouveau (alors qu'il n'est que No 2 derrière Stephan Lichtsteiner dans la hiérarchie des capitaines suisses).

Impossible de croire que Xhaka ait procédé à ce changement par hasard, quand bien même la Nati se réunira dans un peu plus de dix jours pour préparer ses matches contre la Géorgie et Gibraltar.

Si Xhaka a sciemment choisi de troquer le maillot d'Arsenal contre le maillot suisse deux jours après l'incident de l'Emirates Stadium, c'est pour bien montrer qu'il ne supporte pas les critiques et les huées dont il est l'objet depuis quelques semaines.

Ce changement de profil n'est pas passé inaperçu. Et sur les réseaux sociaux, les détracteurs du milieu de terrain suisse s'en donnent à cœur-joie: «Retirez-lui le brassard et renvoyez-le du club», «Qu'il s'en aille en janvier», «Emery et Xhaka peuvent embarquer dans un jet à Heathrow à Noël», «Maintenant, qu'il s'en aille et tout le monde sera content», etc. Sur Twitter, le hashtag #XhakaOut fait fureur actuellement.

Oui, le bras de fer entre Granit Xhaka et les supporters d'Arsenal est parti pour durer.