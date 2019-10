Dans ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports composée de Florian Vaney, Robin Carrel et Renaud Tschoumy, réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

1. (dès 1'50) Football - Super League.

Sion et Servette ont fait match nul samedi (1-1) à Tourbillon. Pour laquelle des deux équipes est-ce un mauvais résultat? Le doigt du déshonneur: quelle sanction pour Alex Schalk après avoir adressé un doigt d'honneur au public sédunois? Christian Constantin qui dit qu’il doit «réfléchir»... Plus précisément: «Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est qu’on s’est fait marcher dessus. Que va-t-il se passer maintenant? Il faut que je réfléchisse…» Comment comprendre la phrase du président? La Super League a un nouveau leader: YB, qui tourne à pleine machine, est-il parti pour ne plus se faire déloger?

2. (dès 11'10) Football - Challenge League.

Lausanne contre Lausanne, et à la fin c'est Lausanne qui gagne. Le LS n’a fait qu’une bouchée du SLO (5-0) et s’envole au classement. Le LS est joueur et marque, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu un aussi bon LS à la Pontaise que celui de cette saison? Le public ne s’y est pas trompé et est venu en nombre (5430 spectateurs). Y a-t-il un regain d’intérêt pour le foot à Lausanne? Avec Ndoye, Turkes et Zeqiri, le LS a-t-il trouvé sa triplette gagnante? Faut-il s’inquiéter pour le Stade Lausanne-Ouchy (11 buts encaissés en 3 matches) avant la réception de Bâle en Coupe de Suisse?

3. (dès 21'45) Football - Le cas Granit Xhaka.

Rien ne va plus pour Granit Xhaka. Le capitaine des Gunners s’est mis son propre public à dos lors du match face à Crystal Palace (2-2) dimanche. Brassard de capitaine jeté au sol, public provoqué et insulté, coach snobé. Peut-il rester capitaine d’un club après un tel comportement? Ian Wright, légende d’Arsenal, franc fou sur le plateau de «Match of the day». «Vu ses performances, les fans ont déjà été très patients avec lui. Xhaka doit s’excuser, il leur doit bien ça. Il est le capitaine, il n’a pas le droit de se comporter comme ça.» Cela fait un bail que Xhaka est dans une situation délicate à l’Emirates, avec des supporters très partagés sur sa personne comme sur ses performances. A force, ça peut avoir des répercussions sur ses performances avec l’équipe de Suisse?

4. (dès 32'33) Les pronostics de «C'te équipe».

