Ca a d'abord été David Luiz, puis Bernd Leno, coupables sur l'ouverture du score de Tottenham signée Christian Eriksen. Les fans d'Arsenal ont ensuite pris en grippe Granit Xhaka, auteur d'un tacle aussi gratuit que mal maîtrisé sur Son, dans les seize mètres de son équipe. Les Spurs en ont profité pour prendre deux longueurs d'avance dans le derby le plus chaud de la capitale anglaise.

Harry Kane ne s'est pas fait prier pour transformer victorieusement la sentence suprême et, comme bien souvent dans ces cas-là, les réseaux sociaux ont été une immense caisse de résonance. Les internautes ont rivalisé d'ingéniosité pour comparer la bêtise de l'intervention du Suisse, avec les vidéos qu'ils avaient à disposition...

Mais paradoxalement, cette intervention terrible a semblé réveiller les Gunners! Juste avant la pause, Alexandre Lacazette a réduit le score sur un enchaînement d'une magnifique aisance technique. A la 71e, c'est son compère Pierre-Emerick Aubameyang qui a égalisé et mis le feu à l'Emirates Stadium. Le capitaine d'Arsenal, lui, a fini par être averti pour une «faute tactique» dans les arrêts de jeu.

