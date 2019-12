Entre Granit Xhaka (27 ans) et Arsenal, le divorce semble consommé. Même si le milieu de terrain suisse a toute la confiance du nouveau manager des Gunners Mikel Arteta - il a joué l'intégralité de la rencontre jeudi à Bournemouth (1-1) -, même si Arteta a répété à quel point il comptait sur lui - «J'ai été heureux d'apprendre qu'Arsenal l'avait mis sous contrat, parce que je savais qu'il deviendrait un grand joueur» -, Xhaka est sur le point de quitter le club londonien.

Une offre à 25 millions d'euros

L'agent du joueur José Noguera l'a confirmé au «Blick»: «Voyez-vous, et je dis cela de manière très ouverte et sincère, nous nous sommes mis d'accord avec le Hertha BSC et nous aimerions bien aller à Berlin. Nous en avons informé le patron d'Arsenal Raul Sanllehi, le directeur sportif Edu Gaspar, de même que le nouvel entraîneur Mikel Arteta.»

Noguera ajoute: «Arsenal a été constamment tenu au courant de l'évolution de la situation. Le joueur et le Hertha sont au clair. La seule question qui demeure ouverte est le montant de la clause de libération.» Selon les informations du quotidien alémanique, le Hertha de Jürgen Klinsmann - qui courtiserait aussi Mario Götze (Borussia Dortmund) et Julian Draxler (PSG) - aurait fait une offre écrite à hauteur de 25 millions d'euros pour Xhaka.

Rappelons qu'à l'été 2016, Arsenal avait posé 45 millions d'euros sur la table pour acheter Xhaka au Borussia Mönchengladbach.

Tout en confirmant qu'Arteta avait dit entre quatre yeux à Xhaka qu'il comptait sur lui pour finir la saison et qu'il serait libre de partir l'été prochain, le manager conclut: «Granit aimerait vraiment retourner jouer en Allemagne.» Et si possible tout de suite, apparemment.

