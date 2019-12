Xherdan Shaqiri n’était pas dans le groupe de Liverpool, dimanche à Anfield, face à Wolverhampton (victoire 1-0 grâce à un but de Sadio Mané). La raison? Une blessure, dont la nature est encore à déterminer et que Jürgen Klopp n'a pas évoquée en conférence de presse d'après-match.

Questionné avant le coup d’envoi sur le peu de rotation effectué dans son onze malgré un calendrier en ce moment infernal en Premier League, l’entraîneur des Reds avait toutefois expliqué que l’international suisse «aurait dû être titulaire», mais qu’il était finalement «indisponible»...

Plus tôt dans la journée, Arsenal avait concédé une défaite douloureuse face à Chelsea (1-2), à l'occasion du premier match de son nouvel entraîneur Mikel Arteta à l'Emirates Stadium. Avec des buts de Jorginho et de Tammy Abraham dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, Chelsea a empoché les trois points face à des Gunners qui ont cru enfin tenir une victoire convaincante.

L'état d'esprit affiché par les Gunners a longtemps donné l'impression que rien ne pouvait leur arriver. Vingt bonnes premières minutes sur le plan offensif, avec un bon Mesut Özil, ont permis à Arsenal de faire la différence, par Pierre Emerick-Aubameyang (13e, 1-0). Ensuite, Arsenal a su répondre au défi physique des Blues. Grâce à un axe défensif plus solide que par le passé, avec notamment un David Luiz en forme, ils n'ont concédé aucune occasion franche pendant une bonne partie du match.

La bourde de Leno

Mais malgré le changement d'entraîneur, Arsenal s'est une nouvelle fois sabordé sur une erreur individuelle. Une sortie calamiteuse de Bernd Leno, sur un coup franc de Mason Mount côté gauche, a permis à Jorginho d'égaliser en poussant le ballon de la tête dans le but vide (83e, 1-1). Et quatre minutes plus tard, sur un corner favorable aux Gunners, les Blues ont mené une contre-attaque magistrale, avec Tammy Abraham à la conclusion qui a poussé une offrande de Willian entre les jambes de Leno (87e, 1-2).

Cette défaite confirme qu'il faudra du temps à Mikel Arteta, qui n'a cessé de gesticuler tout au long de la rencontre, pour redonner confiance à ses joueurs. Ceux-ci sont désormais douzièmes du classement, avec onze points de retard sur la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, justement occupée par Chelsea.

Guardiola centenaire

En soirée, Manchester City a difficilement assuré les trois points contre Sheffield (2-0). La troupe de Pep Guardiola aurait pu être menée sur un but de Mousset avant la mi-temps, mais l'arbitrage vidéo en a décidé autrement, pour quelques centimètres. Les Mancuniens ont fini par faire la différence grâce à Agüero et De Bruyne.

Cette victoire a permis à l'entraîneur espagnol d'entrer dans la légende de la Premier League. Il a remporté son 100e succès dans le championnat en simplement 134 matches, devançant ainsi dans ce classement très spécifique des hommes tels que Mourinho, Klopp et Ferguson. Une bien belle brochette.