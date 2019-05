Des milliers de fans ont fêté le titre de champion de Suisse de Young Boys, dimanche après-midi dans les rues de Berne. Après une ultime performance «de gala» sur le terrain, pour la dernière journée du championnat de Super League face à Lucerne (4-0), les joueurs bernois ont eu droit à leur parade dans les rues de la capitale. Avec un magnifique bain de foule en guise de communion.

Perchés sur de gros camions, les champions ont été acclamés comme il se doit. Les héros de la ville et du canton ont ainsi traversé les lieux emblématiques de Berne pour se rendre au Stade de Suisse, où des célébrations officielles et des concerts ont ensuite eu lieu.

Parmi les joueurs les plus acclamés, deux Romands. Le Genevois Kevin Mbabu, qui s'en va jouer la saison prochaine en Allemagne avec Wolfsburg, ainsi que Steve von Bergen. Le défenseur neuchâtelois, qui a marqué samedi son premier (et dernier) but sous les couleurs de YB, prend sa retraire sportive. L'émotion était forcément très forte pour ces deux icônes. (nxp)