Le décès, mercredi, de la légende française du cyclisme Raymond Poulidor a inspiré nos confrères du site «Sofoot.com», qui portent toujours un regard décalé, souvent amusant, sur le microcosme du ballon rond. Pour «coller à l'actualité», nos amis français se sont ainsi amusés à répertorier les «éternels deuxièmes» du football. Et - ô surprise - le nom de Young Boys apparaît dans leur hiérarchie. Que voici:

AS Roma, années 2000-2010

En 2001, l'AS Roma remporte le troisième Scudetto de son histoire. Un titre attendu depuis 1983. Les tifosi giallorossi ne s'imaginaient certainement pas, à ce moment là, que leur équipe allait devenir le Raimondo Poulidori de la Serie A. Depuis ce sacre de 2001, la Roma a terminé... neuf fois deuxième du championnat, sur 18 éditions. Soit 50%.

Fiorentina, années 1950

1956 est une année historique pour la Fiorentina. Elle coïncide avec le premier Scudetto de l'histoire du club. Cette équipe de stars, pour l'époque s'entend, se profile pour régner sur le foot italien durant de longues années. Sauf qu'elle va terminer consécutivement... quatre fois deuxième.

Leverkusen, toutes époques confondues

Un club maudit, guère apprécié à la base parce qu'issu des usines pharmaceutiques Bayer, condamné à ne quasi jamais brandir de trophée. «Le Bayer Leverkusen est devenu au fil du temps Neverkusen!», ironisent d'ailleurs les journalistes de «Sofoot.com». Deuxième en 1997, 1999, 2000, 2002 et 2011: qui dit mieux? Le souvenir le plus douloureux remonte à la saison 2001-2002. En quelques semaines, Leverkusen a perdu la Bundesliga en terminant à un point du Bayern, la Coupe d'Allemagne (défaite 2-4 en finale contre le Schalke 04) et une finale de Ligue des Champions face à Real Madrid. La «lose» même!

Slavia Prague, années 1997-2007

«Slavia, ça vient», se marre «Sofoot.com». Entre 1997 et 2007, le club de Prague a en effet terminé à sept reprises à la 2e place du championnat tchèque. Et le site français de remuer le couteau dans la plaie: «Cette série a étrangement débuté avec le départ de Vladimír Šmicer au RC Lens,»

Étoile Rouge Belgrade, années 2008-2013

Avec 19 titres nationaux, l’Étoile Rouge Belgrade a écrasé la période communiste de la Serbie. Le régime change, les résultats aussi... Entre 2008 et 2013, avec seulement deux petites coupes de Serbie à son actif en guise de (maigre) consolation, l'Etoile Rouge a dû céder la vedette à son rival de la même ville, le Partizan, sextuple champion national d'affilée.

Young Boys, années 2004-2017

À partir des années 1950, les Young Boys prennent l’habitude de fêter au moins un titre national par décennie. Rien de cela dans les années 2000: éclipsé par les FC Bâle et Zurich, le club de la capitale échoue à sept reprises sur la deuxième marche du podium entre 2004 et 2017. La suite, nettement plus glorieuse pour YB, on la connaît.

Sport-Center/B.Cr.