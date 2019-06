Le classement de Super League, la moyenne de spectateurs, l’échelle du bonheur… Depuis deux ans, Young Boys a déboulonné le FC Bâle dans tous les domaines pour devenir l’incontestable numéro 1 du football helvétique. Corollaire logique, le club bernois surpasse même l’institution rhénane sur un terrain où cette dernière avait l’habitude d’exceller, voire d’écraser la concurrence: le marché des transferts. Depuis l’entrée en fonction du directeur sportif Christoph Spycher, en septembre 2016, YB trouve le moyen de réaliser d’excellentes opérations financières sans mettre en danger son développement sportif.

Ce printemps, la vente de Kevin Mbabu à Wolfsburg a laissé quelque 10 millions de francs dans les caisses – le latéral genevois avait été acheté 150'000 francs voici deux ans à Newcastle. Quant à Djibril Sow, acquis pour un peu plus de 2 millions voici deux ans à Mönchengladbach, il quitte la capitale pour l’Eintracht Francfort, qui déboursera entre 10 et 12 millions en fonction des futures performances du joueur.

Comme YB recrute malin et peu coûteux, la balance économique s’avère très positive sans que la réalité du terrain ne s’en ressente. A l’été 2018, les jaune et noir avaient vendu Kasim Nuhu (acheté 600'000 francs à Majorque) pour 9 millions à Hoffenheim; et cédé Sékou Sanogo pour 8 millions en Arabie Saoudite, lui qui avait été acquis pour 900'000 francs à Thoune, quatre ans auparavant. Cet été-là, la balance rentrées/dépenses était positive à hauteur de près de 15 millions. Un an plus tôt, en 2017, grâce aux ventes de Yorick Ravet (5 millions à Freiburg), Yvon Mvogo (5,5 millions à Leipzig) et surtout Denis Zakaria (14 millions à Mönchengladbach), le ratio avait été encore plus favorable, alors que le club s’avançait vers le premier de ses deux derniers titres de champion national.

On appelle ça une affaire qui marche, et la belle mécanique ne semble pas près de s’arrêter. Parce que Christoph Spycher et son équipe, au sein de laquelle excelle aussi Stéphane Chapuisat, maîtrisent parfaitement l’art du roulement et de l’anticipation. Coup après coup. Jean-Pierre Nsamé, chipé à Servette pour moins d’un million voici deux ans, a déjà quintuplé sa valeur marchande – et progressé sur le plan sportif. Quant à Roger Assalé, débusqué au TP Mazembé en février 2017 pour une bouchée de pain, il vaut près de 10 millions aujourd’hui. (Le Matin)