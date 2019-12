Ces dernières semaines, quelle équipe cartonne-t-elle le plus en Europe? Le Barcelone de Messi? Vous n’y êtes pas. Liverpool, alors? Vous êtes toujours à côté de la cible. Le PSG ou l’Inter Milan, peut-être? Non, il y a mieux. Et même beaucoup mieux: c’est l’épatant FC Saint-Gall, lequel n’en finit pas de collectionner les victoires fleuves.

Avec 21 buts inscrits lors de ses six derniers matches de championnat, le club de Suisse orientale fait mieux que le Barça (19), Liverpool (17), le PSG (14) ou encore l’Inter (11). Au niveau de la Super League, Young Boys et Bâle n’ont marqué que 13 buts chacun durant la même période – pour les Romands, le compteur intermédiaire indique 13, 8 et 7 pour respectivement Servette, Sion et Xamax.

Saint-Gall qui flambe, c’est aussi la reconnaissance du travail d’un homme, Peter Zeidler, dont les principes généreux s’épanouissent à l’autre bout du pays. Comment l’ancien coach du FC Sion vit-il l’euphorie qui porte son équipe? C’est ce qu’on lui a demandé en préambule.

Peter Zeidler, comment vivez-vous ce qui se passe actuellement du côté de Saint-Gall?

Merveilleusement bien, forcément. D’un côté, tout nous réussit; de l’autre, on ne vole rien. Je profite pleinement de l’euphorie qui porte l’équipe, mais je ne m’enflamme pas pour autant. A domicile, il existe une véritable communion entre les joueurs et le public. Les gens aiment s’identifier à cette équipe. A l’extérieur, il y a chaque fois plus de 1000 fans qui nous accompagnent.

Chiffres à l'appui, Saint-Gall, qui possède déjà la meilleure attaque du pays, fait mieux que plusieurs très grosses cylindrées européennes…

Ce sont là des statistiques incroyables. Mais ce que l’on fait n’est pas normal non plus. On a la chance d’avoir plusieurs buteurs dans l’équipe. J’aligne déjà trois avant-centres sur le terrain, je ne peux quand même pas en mettre un quatrième! (…) Si vous consultez d’ailleurs la liste du classement des buteurs, sur les six premiers, on retrouve quatre Saint-Gallois (ndlr: Demirovic, Quintillà, Itten et Babic), qui sont capables de jouer ensemble. Qui a ça en Suisse? Prenez le cas de Demirovic. On pourrait penser que c’est une star, mais c’est exactement l’inverse dans la réalité.

Dans les résultats actuels, quelle est votre plus grande fierté?

L’équipe s’est libérée, elle prend des risques et offre des émotions. Je dirai qu’elle me ressemble de plus en plus. Notre devise, c’est attaquer avec des attaquants qui sont les premiers récupérateurs à la perte du ballon. Ce n’est pas si risqué que cela lorsque cela fonctionne. C’est, finalement, jouer à l’extrême, en imposant un pressing et un rythme élevé. Il faut pour cela avoir cette folie que d’autres n’ont pas. C’est un peu notre marque de fabrique. Il nous manque encore de la stabilité, mais ça va venir. On a encore beaucoup de progrès à effectuer.

A ce rythme, où cela peut-il vous mener? A Saint-Gall, d’aucuns rêvent déjà du titre…

Certains peut-être, mais pas moi. Je ne veux en aucune manière que l’on parle de titre entre nous, ni même d’objectifs précis à viser. Dans ce domaine également, Saint-Gall doit se différencier des autres. Fixer des objectifs n’a aucun sens. Concentrons-nous sur le prochain match et ce que l’on peut maîtriser. Notre dernier match à domicile contre Zurich va probablement se disputer à guichets fermés en plein mois de décembre, vous vous rendez compte?

Dans le vestiaire, il doit y avoir de la joie cette saison, on se trompe?

Non. Ça danse, ça chante souvent. Un joueur (ndlr: Betim Fazliji) a même composé une chanson rap pour l’équipe. Je ne suis pas un connaisseur, mais le texte qu’il a écrit correspond parfaitement à l’état d’esprit qui anime le groupe. On a déjà 35 points, c’est merveilleux. On est très éloigné de ce que l’on avait vécu la saison dernière, durant laquelle Saint-Gall, sans être véritablement en danger, avait dû se battre d’abord pour le maintien. Cette fois-ci, on est loin des dernières places.

Ce faisant, le risque existe de voir plusieurs éléments être sollicités et peut-être quitter Saint-Gall cet hiver...

On va tout faire pour que cela ne soit pas le cas. Le risque existe, certes, mais je ne pense pas que cela va se produire. Le but est de conserver le même groupe, au moins jusqu'à la fin de la saison.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier