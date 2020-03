Depuis le début de la crise du coronavirus, les groupes de supporters se distinguent dans toute l’Europe. Parties d’Italie, les mobilisations et les actions en faveur du personnel hospitalier, mais aussi des personnes les plus vulnérables face au Covid-19, fleurissent désormais un peu partout. Cagnottes pour financer les repas des soignants ou les associations venant en aide aux sans-abris, par exemple. Collectes de gel hydroalcoolique ou de masques de protection. Livraisons. Déploiements de banderoles de soutien. Les actions divergent mais la solidarité reste de mise dans tous les cas.

La Suisse n’échappe pas à la règle. La Romandie non plus. Notamment dans le monde du hockey sur glace, où des groupes de supporters du Lausanne HC, du HC Fribourg-Gottéron, du Genève-Servette HC et du HC Bienne ont apporté leur pierre à l'édifice avec des banderoles au cours des derniers jours. «L’idée vient d’Italie et de ses tribunes», explique Lionel, de la Section Ouest 1993 lausannoise, l’une des premières associations à s’être illustrées dans notre pays, mardi passé devant le CHUV. «La situation devenant compliquée dans notre canton également, et les valeurs que sont l’entraide, la solidarité ainsi que l’unité faisant partie intégrante de notre groupe, nous avons décidé d’apporter nous aussi nos encouragements. C’était une évidence de le faire vis-à-vis de l’ensemble du corps médical de notre ville.»

«Courage et respect au corps médical», pouvait-on lire devant le CHUV mardi passé.

Deux jours plus tard, la Section Ouest 1993 déposait une seconde banderole devant l'hôpital lausannois. «Vous êtes la fierté de la société… Il ne faut rien lâcher! Courage!»

Une évidence et une question d’ADN, là où le mouvement ultra ne se limite pas aux stades et aux patinoires. «En ces temps difficiles, notre but, en tant qu’association ultra, est d’apporter un soutien visuel qui donne un peu de force et de courage à ceux qui luttent contre cette pandémie et qui permettent le bon fonctionnement de notre société, poursuit notre interlocuteur. Si nos banderoles ont pu attirer l’attention, notre soutien n’est que matériel. Et nous devons parler davantage de ces hommes et de ces femmes qui livrent un travail extraordinaire dans nos hôpitaux que de nous. Eux sont au front!»

