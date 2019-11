GE Servette peut abroder la pause dédiée aux équipes nationale en toute décontraction. Les Aigles ont fait le boulot avec la manière en martyrisant une équipe de Lugano rendue impuissante par la belle mécanique mise en place par Pat Emond. Il ne fallait pas être en retard aux Vernets pour ne rien rater d’un premier tiers-temps mené sur un rythme d’enfer - soirée d’Halloween oblige - par les Aigles. Une domination de tous les instants un peu la lignée du match contre Zoug mardi. Avec, cette fois, la réussite en plus.

Emmené par un Simon Le Coultre visiblement galvanisé par sa première convocation en équipe de Suisse A, les Aigles ont ouvert le score après un superbe numéro du défenseur vaudois des Vernets qui a fait le tour de la défense luganaise avant de servir Mike Völlmin dont le tir était mal maîtrisé par Sandro Zurkichen. Au rebond pour le 1-0? Tommy Wingels, bien sûr.

Cinq minutes plus tard, c’est une nouvelle fois Simon Le Coultre qui a mis sur orbite GE Servette. Son tir de la bleue était dévié par Daniel Winnik. Au rebond? Eric Fehr bien sûr. Déjà buteur mardi soir contre Zoug, il a une fois encore démontré toute son habileté autour de la cage en glissant le puck au bon endroit alors qu’il se trouvait à genoux! 2-0, un salaire minimum après 20 minutes pour des Aigles qui ont eu une totale mainmise sur le match lors de ce tiers initial.

La dynamique globale a peu évolué par la suite. Quelques pénalités concédée aux Luganais ont juste un peu brisé l’élan des Genevois. Mais pas de quoi remettre en question le fil d’une soirée de gala. A l’image de ce troisième but inscrit après 27 minutes par Marco Miranda. Peut-être un peu vexé de ne pas avoir été retenu par Patrick Fischer, contrairement à ses coéquipiers Gauthier Descloux, Roger Karrer, Simon Le Coultre et Guillaume Maillard et Noah Rod, le Zurichois a inscrit le plus joli but de la soirée. Il a réalisé un festival mêlant technique et vitesse après avoir été mis sur orbite par Simon Le Coultre (encore!) et Roger Karrer.

La fin de rencontre n’aura finalement été que l’occasion de se faire plaisir - avec notamment un joli 4e but du capitaine Noah Rod - avant de se dire au-revoir pour les hommes de Pat Emond. Un coach qui sera bien seul dès lundi puisque onze de ses “gars” ont été appelés dans leurs équipes nationales respectives. Pendant une petite dizaine de jour, GE Servette sera au régime sec à l’entraînement. Ca tombe bien finalement tant le coach Genevois n’aura pas grand chose à travailler avec ses Aigles.

Grégoire Surdez, Genève

GE Servette - Lugano 4-0 (2-0 1-0 1-0)

Les Vernets. 6143 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen et Kaukokari; Progin/Gnemmi.

Buts: 12e Wingels (Völlmin, Le Coultre) 1-0, 16e Fehr (Winnik, Le Coultre) 2-0, 27e Miranda (Karrer, Le Coultre) 3-0, 45e Rod 4-0.

GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Wingels, Smirnovs, Rod; Maillard, Fehr, Winnik; Douay, Berthon, Bozon; Wick, Kast, Miranda; Riat.

Lugano: Zurkichen; Ohtamaa, Chorney; Chiesa, Riva; Loeffel, Vauclair; Wellinger; Fazzini, Lajunen, Klasen; Bürgler, Sannitz, Betaggia; Lammer, Haussener, Jörg; Vedova, Jecker, Canonica.

Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes.

Notes: Ge/Servette sans Mercier, Fritsche, Richard (blessés). Lugano sans Morini, Romanenghi, Walker, Zangger (blessés) ni Suri (malade).