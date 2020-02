Pour ce dernier derby de la saison, GE Servette a pris d’emblée la contrôle du match en imprimant un rythme plutôt soutenu. Mis en difficulté, Fribourg ne semblait en effet que peu concerné. Après avoir obtenu une qualification pour les play-off vendredi soir sur la glace de Berne, les Dragons ont assez logiquement décompressé. En laissant Reto Berra au repos, Christian Dubé avait clairement choisi de ne pas mettre tous ses atouts pour ce dernier match de saison régulière. Le héros était sans doute un peu fatigué après son match homérique de la veille. Du coup, c’est son second, Ludovic Waeber qui a eu du boulot plein la mitaine lors d’un premier tiers totalement à l’avantage des Aigles qui avait décidé, eux, de ne rien solder. C’est Tim Kast, muet depuis plus d’un an - son dernier but avait été inscrit contre Langnau, aux Vernets, le 8 février 2019! - qui a trouvé l'ouverture à la 17e. Une libération dans un silence de cathédrale pour le Genevois dont la jubilation a résonné jusqu’en haut des tribunes vides. Un but qui a sanctionné des Dragons très passifs et largement dominés (18 tirs à 7 en faveur des visiteurs).

Doublé de Patry

Si les débats se sont un peu équilibrés dans le tiers médian, c’est tout de même Genève qui s’est ménagé les plus grosses chances de but. Et les Aigles ont attendu leur deuxième jeu de puissance de la soirée pour doubler la mise sur une action d’école conclue par Arnaud Jacquemet d’un tir imparable dans la lucarne (36e). Lors de l’ultime période, Stéphane Patry a assuré le succès des Aigles en signant un doublé (47e et 54e). Samuel Walser avait sauvé l’honneur dans le camp Fribourgeois (53e). Et c’est finalement Sandis Smons (54e) et Jordan Caron (57e, 1er but en National League) qui ont clôt la belle soirée des Aigles. Les yeux des joueurs seront logiquement tournés vers le totomat pour connaître au plus vite le nom des adversaires que retrouveront Dragons et et Aigles en play-off. Plusieurs fois, la situation a évolué et tout s’est décidé lors de l’ultime période de l’ultime match de l’ultime ronde de ce championnat qui prend une drôle de tournure pour cause d’épidémie. Le verdict? GE Servette, excellent 4e de saison régulière affrontera finalement Bienne. Quant à Fribourg (7e), qui est revenu de nulle part après une saison en enfer, il se frottera à Zoug qui a cédé son trône à Zurich lors de cette ultime ronde.

Grégoire Surdez, Fribourg

Fribourg - GE Servette 1-6 (0-1 0-1 1-4)

BCF Arena. Huis-clos

Arbitres: MM. Stricker/Hungerbühler; Obwegeser/Bürgi.

Buts: 17e Kast (Fritsche, Cajka) 0-1. 36e Jacquemet (Richard, Rod /à 5 c 4) 0-2. 47e Patry (Miranda, Winnik) 0-3. 53e Walser (Marchon) 1-3. 54e Patry (Miranda, Tömmernes) 1-4. 54e Smons (Richard) 1-5. Caron (Richard, Smons) 1-6.

Fribourg: Waeber; Kamerzin, Furrer; Gunderson, Marti; Forrer, Abplanalp; Gähler; Marchon, Walser, Vauclair; Rossi, Desharnais, Brodin; Lauper, Schmutz, Lhotak; Sprunger, Schmid, Boychuk. Entraîneur: Christian Dubé.

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes, Karrer, Le Coultre; Völlmin, Mercier; Smons; Caron, Richard, Rod; Miranda, Winnik, Patry; Fritsche, Kast, Cajka; Wick, Berthon, Douay; Tanner.

Entraîneur: Pat Emond.

Pénalités: 3x2’ contre Fribourg. Notes: Fribourg sans Stalder, Stalberg (ménagés), Chavaillaz, Mottet ni Bykov (blessés). GE Servette sans Wingels, Maillard, Fehr, Smirnovs, Riat, Maurer ni Bozon (blessés). 14e tir sur le poteau de Patry.