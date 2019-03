Ge/Servette a parfaitement entamé son quart contre le CP Berne. Les hommes de Chris McSorley sont allés cueillir le premier point réduisant au silence les 17'000 spectateurs de la Postfinance Arena. C’est en livrant un match très sérieux dans la lignée de ceux qui lui ont permis de se qualifier in-extremis que les Aigles ont déjoué les pronostics.

Ge/Servette a connu un départ idéal dans ce match No 1 même si c’est Berne qui a donné la première charge en secouant Henrik Tömmernes dès le premier shift de la soirée. Bienvenue en play-off ont lancé les Ours en mettant d’emblée sous pression le meilleur défenseur de la ligue. Mais ce sont bien les visiteurs qui ont tiré les premiers. Comme s’il s’agissait d’un symbole, c’est Tim Bozon, le héros de la qualification, qui a inscrit le premier but de la soirée. Le Français a été parfaitement servi par Tanner Richard et Daniel Winnik, auteur d’une passe du revers superbe.

Cette ouverture du score en supériorité numérique (7e) a rapidement été suivie par le second but genevois: un envoi de Mike Völlmin, après avoir récupéré le puck à la ligne bleue. Le tir, dévié par Calle Andersson, ne laissait aucune chance à un Leonardo Genoni coupable d’une très vilaine relance au départ de l’action. Contrairement à son homologue Genevois, Robert Mayer, le gardien bernois a mis du temps à se mettre en mode play-off. Un peu à l’image de ses coéquipiers qui ont multiplié les approximations.

Logiquement, le grand dominateur de la saison régulière a corrigé le tir dans la période médiane en mettant une pression folle sur la défense des Aigles. Une cascade de tirs (une dizaine en trois minutes!) qui n’a débouché sur aucun but. Il faut relever que dans sa cage, Robert Mayer a livré un tout grand match, dans la lignée de sa fin de saison où il a retrouvé son meilleur niveau.

Durant tout le troisième tiers-temps, le No 29 a tenu la baraque signant ainsi son premier blanchissage en carrière en play-off. Un exploit qui tombe au meilleur pour des Aigles qui prennent ainsi l’avantage de la glace.

Berne - Genève-Servette 0-2 (0-2 0-0 0-0)

PostFinance Arena, 17031 spectateurs (guicher. Arbitres: MM. Wiegand, Tscherrig; Kovacs et Obwegeser.

Buts: 7e Bozon (Winnik, Richard/5 c 4) 0-1. 10e Völlmin (Rod) 0-2.

Berne: Genoni; Andersson, Gerber; Krueger, Blum; Burren, Almquist; Kamerzin, Marti; Sciaroni, Haas, Scherwey; Mursak, Ebbett, Bieber; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Grassi, Heim, Berger. Entraîneur: Jalonen.

Genève-Servette: Mayer; Martinsson, Tömmernes; Mercier, Fransson; Völlmin, Bezina; Antonietti; Fritsche, Berthon, Bozon; Jacquemet, Richard, Winnik; Simek, Romy, Rubin; Riat, Kast, Rod; Maillard. Entraîneur: McSorley.

Notes: Berne sans Kämpf, Untersander (blessés) ni Boychuk (étranger surnuméraire). Genève-Servette sans Bouma, Wingels, Wick, Vukovic, Douay, Almond (blessés), Skille (étranger surnuméraire) ni Dufner (surnuméraire). Tirs sur le poteau: Andersson (39e), Kast (60e).. 56e temps-mort Berne. Berne sans gardien de 57’25 à 58’02 puis de 58’12 à 60’00.

Pénalités: 3 x 2’ contre Berne;6 x 2’ contre Genève-Servette. (nxp)