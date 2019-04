Tommy Wingels portera les couleurs du Genève-Servette HC jusqu’au terme de la saison 2020-2021. Le club a officialisé lundi matin la prolongation de son contrat pour deux saisons supplémentaires. L’attaquant américain de 30 ans était arrivé l’été dernier en provenance de Boston. Il avait disputé plus de 500 matches en NHL, dont ceux de la finale de la Coupe Stanley en 206 avec San José. En National League, il a inscrit 21 points (13 buts, 8 assists) en autant de matches.

«Avec les prolongations déjà annoncées de Tanner Richard et de Daniel Winnik, les «grenat» pourront compter sur leur ligne offensive de choc pour les prochaines saisons», rappelle le GSHC sur son compte officiel. «Je suis très heureux de pouvoir continuer ma carrière dans cette organisation incroyable, a pour sa part réagi Wingels. Tout le monde à Genève nous a accueilli ma famille et moi avec les bras grands ouverts et je me réjouis de continuer l’aventure ici et de donner mon maximum pour l’équipe.» (nxp)