Quatre Suisses ont embelli leur fiche personnelle à l’occasion des douze matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de mardi à mercredi.

A St. Louis, où San Jose s’est incliné 3-2 devant les Blues, Timo Meier a signé son 15e but de la saison 2019-2020. En supériorité numérique, l’ailier appenzellois avait ramené les Sharks à 2-1 à l’entame de la troisième période.

Timo Meier gets San Jose on the board early in the third!#SJSharks pic.twitter.com/5J2yLxOGKC