«Personne ne s’intéresse à l’équipe de Suisse en dehors du mondial… et encore.» Combien de fois cette phrase a-t-elle été prononcée (à tort, évidemment). Alors lorsque la Lucerne Cup pointe le bout de son nez (jeudi et vendredi), il y a fort à parier que le refrain soit à nouveau de sortie. Et pourtant, il y a plein de raisons qui peuvent justifier un voyage en Suisse centrale pour les deux rencontres de la «Nati». «Le Matin.ch» vous donne les cinq meilleures. Alors, motivés?

1. Fêter les héros de Copenhague

Cela peut paraître surprenant, mais l’équipe de Suisse n’a plus joué au pays depuis sa médaille d’argent lors du dernier mondial à Copenhague. Couronnée équipe de l’année dimanche dernier lors des Swiss Sports Awards, la formation de Patrick Fischer aura à cœur de séduire son public comme ce fut le cas au Danemark. Quoi de mieux qu’une rencontre contre l’Autriche (20h15) pour le faire?

2. Voir la cohorte «romande» à l’œuvre

Un Genevois (Noah Rod), quatre Lausannois (Lukas Frick, Joel Genazzi, Christoph Bertschy et Joel Vermin), un Fribourgeois (Reto Berra) et deux Biennois (Samuel Kreis et Damien Brunner). Au moment de composer son équipe, Patrick Fischer a largement puisé dans le réservoir de joueurs des clubs romands. Si l’on ajoute à cela les Luganais Romain Loeffel et Grégory Hofmann sans oublier Tristan Scherwey, le plus Fribougeois des Bernois (ou l’inverse?), cette sélection a une vraie tonalité romande. De quoi s’en réjouir.

3. Admirer le «vrai» Christoph Bertschy

On ne va pas se mentir, l’ailier du Lausanne HC déçoit quelque peu depuis le début de saison et ce malgré son doublé face à Genève, vendredi dernier. En 26 matches, le Fribourgeois de Malley ne totalise que 13 points malgré d’indéniables qualités techniques. En octobre dernier, il avait déjà été convoqué par Patrick Fischer pour la Deutschland Cup. A Krefeld, Christoph Bertschy avait tout simplement été le meilleur compteur de la sélection nationale avec… cinq points en trois matches. Un total égalant celui des 14 (!) matches précédents sa soirée de gala face à un tristissime GSHC. Bref, si l’on veut voir le «vrai» Christoph Bertschy à l’œuvre, se rendre à Lucerne est peut-être une bonne idée.

4. Voir Damien Brunner heureux

L’ailier buteur du HC Bienne est quelqu’un de démonstratif. Lorsque tout va bien, il le montre. A l’inverse, son spleen peut parfois être communicatif. Actuellement, le Zurichois de la Tissot Arena vit un retour en grâce avec déjà 27 points (14 buts) et seulement 26 matches. Jamais il n’avait autant fait trembler les filets depuis son retour en Suisse lors de la saison 2014-2015. C’est donc fort logiquement qu’il a été convoqué par Patrick Fischer. Et lorsqu’il est en confiance, Damien Brunner peut, à lui seul, faire se lever une patinoire. Prêts à vibrer?

5. Pouvoir dire «J’ai vu un match de hockey à Lucerne»

Sérieusement, vous pouvez le dire, vous?

Le programme

Lucerne, Swiss Life Arena. Jeudi 13 décembre: 16h15 Russie - Slovaquie. 20h15 Suisse - Autriche.

Vendredi 14 décembre: 16h15 Autriche - Russie/Slovaquie. 20h15 Suisse - Russie/Slovaquie. (nxp)