Un seul des six Suisses alignés en NHL dans la nuit de samedi à dimanche a amélioré sa statistique personnelle.

A St.Louis, où les Nashville Predators se sont imposés 3-4, Roman Josi a contribué au but de la victoire réalisé par Mikael Granlund à 44e minute. En avantage numérique, le défenseur bernois a ainsi été crédité d’un 57e point en autant de matches.

L’autre arrière bernois des Preds, Yannick Weber, a patiné durant 17’19 et conservé un différentiel neutre.

A Sunrise, l’attaquant soleurois Denis Malgin a une fois été rayé de l’alignement des Florida Panthers, battus 1-4 par Edmonton. Le joueur de centre seelandais Gaëtan Haas a joué pendant 10’12 avec les Oilers.

A St.Paul, le Wild est demeuré muet face à San Jose (0-2). L’ailier saint-gallois Kevin Fiala a reçu un gros temps de jeu avec Minnesota (21’35) désormais entraîné à titre intérimaire par Dean Evason alors que l’ailier appenzellois Timo Meier a griffé la glace pendant 17’21 avec les Sharks.

Gorgeous pass from Kevin Fiala to Eric Staal, but Staal's shot goes wide. pic.twitter.com/pfeyfQRIsn