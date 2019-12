Les Washington Capitals traversent une bonne période. Ils l’ont confirmé en remportant mercredi leur cinquième victoire consécutive, ce qui constitue leur meilleure performance de la saison. Le défenseur John Carlson a marqué deux fois pour atteindre la barre des 100 buts en NHL et aider ses coéquipiers à se défaire des Kings à Los Angeles (1-3). Aligné durant 17 minutes, Jonas Siegenthaler n’a inscrit aucun point et a terminé avec un bilan neutre, après avoir aussi réussi une mise en échec et bloqué quatre tirs.

John Carlson dances and tallies for an absolute beauty!#ALLCAPS pic.twitter.com/ISE6RgPmZ7 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 5, 2019

Gaëtan Haas est lui aussi resté muet avec Edmonton. Les Oilers se sont inclinés à domicile face aux Ottawa Senators (2-5). Haas a patiné durant 12’21’’, n’effectuant qu’un tir au but. Tyler Ennis a été l’un des artisans du succès des Sens avec un but et deux assists.