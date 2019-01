Comme chaque année depuis 2008, la NHL a organisé un match dans un stade de football américain. Cette rencontre s’appelle le Winter Classic et elle opposait cette année Les Bruins de Boston aux Blackhawks de Chicago.

Dans le stade de Notre Dame, dans l’Indiana, plus de 80 000 spectateurs ont assisté à la victoire des joueurs de Boston (4-2).

Ce sont pourtant les Blackhawks qui ont ouvert la marque dès la 9e minute par Perlini. Boston a égalisé à la 13e par Pastrnak, mais Chicago reprenait l’avantage à la 32e par l’entremise de Kahun.

Dès cet instant, les Bruins ont pris la partie à leur compte et Bergeron (39e), Kuraly (51e) et Marchand (60e dans la cage vide) ont marqué les buts de la victoire pour l’une des plus vieille franchise de la NHL.