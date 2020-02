«Je suis actuellement à l'étranger mais je reviendrai demain (ndlr:mardi). C'est possible que je monte à La Chaux-de-Fonds. Si vous parlez à Loïc Burkhalter, saluez-le de ma part.» Au bout du fil, Arno Del Curto n'a rien perdu de sa gouaille malgré sa retraite, mais n'a pas voulu «lâcher le morceau» et a laissé planer le mystère quant à sa présence dans ce derby de l'Arc Jurassien. Depuis le 19 décembre, l'ancien mage du HC Davos, qui est sans club, s'était rendu quelques fois dans les montagnes neuchâteloises pour aider son ancien joueur et désormais ami Loïc Burkhalter.

A la bande une fois

Le directeur sportif, entraîneur des Abeilles depuis décembre dernier, a pu bénéficier des précieux conseils de Del Curto à plusieurs occasions. Mais aucune périodicité n'avait été établie. Le 21 janvier dernier face à Kloten, il avait même aidé les Chaux-de-Fonniers en étant sur le banc avec Loïc Burkhalter. Il s'agit de l'une des trois apparitions du technicien aux six titres lors d'un match officiel des Abeilles.

Sera-t-il à la bande mercredi pour le premier match du quart de finale entre Ajoie et le HCC? «J'ai suffisamment donné d'interviews par le passé, rigole le principal intéressé. Maintenant c'est Loïc le chef. Je l'aide par hobby. C'est un passe-temps. Rien de plus, basta.» Visiblement, l'affable Arno Del Curto ne veut pas attirer plus la lumière qu'il ne l'a déjà fait lors de ses épisodiques passages aux Mélèzes. Tentons de creuser auprès de Loïc Burkhalter. «Nous en saurons plus mardi, remarque le directeur sportif et entraîneur du HCC. Mais le plan actuel est de pouvoir compter sur lui pour la rencontre de mercredi et probablement pour la suite de la série aussi.»

Une première

C'est donc très probablement des Abeilles guidées par le binôme Loïc Brukhalter - Arno Del Curto qui vont tenter de battre le récent vainqueur de la Coupe de Suisse. Mais au fait, que peut apporter «AdC»? «Il peut nous amener sa passion et sa folie, détaille celui qui va rester le chef durant les play-off. Mais ne nous trompons pas. Le grand favori de ce quart de finale, ce sera Ajoie. Nous sommes dans la position où nous avons quelque chose à gagner et rien à perdre.»

Entraîneur intérimaire depuis le licenciement de Mikael Kvarnström, Loïc Burkhalter vivra sa première expérience en tant qu'entraîneur durant des play-off. Comme joueur, le joueur drafté en 2003 par Phoenix a vécu une soixantaine de matches dont une épopée victorieuse en 2007 à Davos sous les ordres d'Arno del Curto. «Ce que cela va changer d'être coach en play-off? Comme je ne l'ai pas encore vécu, je ne peux pas vous dire, rigole-t-il. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me réjouis que cela commence.» Comme tout l'Arc jurassien, d'ailleurs.

Grégory Beaud