Série en cours

La dernière défaite du HC Ajoie? Elle remonte au 7 janvier, à domicile contre Viège (0-2). Les Jurassiens restent ainsi sur neuf victoires consécutives (26 points sur 27 en jeu) au cours de leurs dix derniers matches en championnat. Impressionnant.

Le HC La Chaux-de-Fonds, de son côté, a remporté cinq de ses derniers dix matches (15 points sur 30) et alterné les hauts et les bas, sans parvenir à aligner une vraie série positive. Durant ce laps de temps, les joueurs de Loïc Burkhalter n’ont pas réussi à obtenir mieux que deux victoires de rang.

Confrontations directes

Cette saison, le HCA n’a fait qu’une bouchée du HCC en championnat: les Jurassiens se sont adjugés les quatre derbies : 8-5 et 5-1 à Porrentruy, 6-4 et 2-1 à La Chaux-de-Fonds.

En play-off par contre, à chaque fois au stade des quarts de finale, le HCC a remporté une série contre le HCA. C’était en 2012 sur le score de 4-3 dans la série. Les Jurassiens ont gagné les deux autres séries entre les deux clubs : 4-2 en 2016 sur la route du titre de champion de LNB, puis 4-1 en 2018.

Hazen/Devos ou Coffman/Cameron?

Philipp-Michaël Devos a obtenu quatre buts et six passes décisives en quatre matches de championnat face aux HCC. Son compère Jonathan Hazen a quant à lui marqué deux buts et distribué sept passes décisives contre les Chaux-de-Fonniers. Au total, le HCA a marqué 21 buts face au HCC.

En face, Tim Coffman a marqué deux buts et donné quatre passes décisives cette saison contre le HCA. Brett Cameron, de son côté, n’a joué que trois des quatre derbies et a marqué deux buts pour une passe décisive. Le HCC n’a marqué que 11 buts à la défense jurassienne.

Avantage ou désavantage numérique?

Si le HCA a atteint un niveau phénoménal en powerplay durant son parcours en Coupe de Suisse face à des formations de National League, les statistiques en powerplay des deux équipes sont relativement proches en championnat: avec 24,29% de réussite en supériorité numérique, le HCA a été la 2e équipe la plus efficace de la Ligue après Kloten, tandis que les unités spéciales du HCC se sont classées au quatrième rang pour ce qui est de l’avantage numérique (20,45%). Et avec 11 réussites en PP cette saison, Brett Cameron est le joueur de Swiss League qui a le plus marqué en avantage numérique.

Cyrill Pasche