Demi-finaliste il y a deux ans après avoir battu Lausanne, Zurich et Langnau, le HC Ajoie est de retour dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. Les Jurassiens ont donné le tournis aux ZSC Lions, leaders de National League, mardi soir à la patinoire du Voyeboeuf. Le HCA a dynamité la formation zurichoise 6-3 au terme d’une prestation phénoménale.

Les hommes de Gary Sheehan se sont évidemment appuyés sur leur duo étranger Devos/Hazen pour poser les bases de leur succès. Les deux Québécois se sont régalés en supériorité numérique. Le jeu de puissance tout simplement monstrueux mardi du HCA a permis à l’équipe de Swiss League de marquer trois de ses quatre premiers buts de la soirée en avantage numérique!

Si Philip-Michael Devos a illuminé le jeu ajoulot en marquant le 1-0 et le 3-0 (5e et 43e), Mathias Joggi, a pris le relais en inscrivant les numéros quatre et cinq. L’ancien joueur de LNA s’est offert un doublé de toute beauté en l’espace de 30 secondes (48e).

Un autre homme s’est mis en évidence: le gardien Tim Wolf, qui en a fait voir de toutes les couleurs à son club formateur avant d’encaisser trois buts en fin de partie, alors que tout était déjà joué. Grâce à cette victoire, le HCA n’est plus qu’à un exploit de la finale. Et avec cette équipe, tout semble vraiment possible. Ajoie recevra Bienne le 15 décembre en demi-finale.

Cyrill Pasche, Porrentruy

Ajoie – Zurich Lions 6-3 (1-0 1-0 4-3)

Patinoire du Voyeboeuf. 2200 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Lemelin, Schlegel et Altmann.

Buts: 5e Devos (Hauert, Hazen/ 5 c 4) 1-0, 34e Ryser (Hauert/ 5 c 3) 2-0, 43e Devos (Hazen) 3 -0, 48e Joggi (Schmutz, Devos/ 5 c 4) 4-0, 48e Joggi (Huber) 5-0, 54e Roe (Suter, Blindenbacher/ 5 c 3) 5-1, 55e C. Baltisberger (Noreau) 5-2, 57e Ryser (Pouilly/ 5 c 6, cage vide) 6-2, 58e Prassl 6-3.

Ajoie: Wolf; Ryser, Pouilly; Prysi, Dotti; Birbaum, Hauert; Gfeller; Hazen, Devos, Schmutz; Huber, Privet, Joggi; Staiger, Frossard, Muller; Thibaudeau, Mäder, Arnold; Macquat. Entraîneur: Sheehan.

Zurich Lions: Ortio; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher; Suter, Roe, Pedretti; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; C. Baltisberger, Prassl, Diem; Brüschweiler, Schäppi, Simic; Sigrist. Entraîneur: Grönborg.

Notes: Ajoie Pilet (blessé) ni Casserini (malade). Zurich sans Wick (blessé), Flüeler (malade), Pettersson ni Sutter (surnuméraires). Tir sur le poteau: Marti (10e). Temps mort demandé par Zurich (48e). Zurich sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 55’53 à 56’05).

Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’ + 1 x 10’ (Bodenmann) contre Zurich Lions.