Julien Caloz (journaliste): OUI.

La Spengler, plus qu’une compétition

La Coupe Spengler, c’est un peu comme le FC Barcelone: une institution plus forte que ceux qui la font vivre. Peu importe donc les équipes engagées ou les joueurs présents sur la glace, le tournoi davosien est «mès que un competición»; c’est le rendez-vous de tous ceux qui veulent voir du hockey entre Noël et Nouvel-An. Et ne venez pas nous parler du Championnat du monde des moins de 20 ans, qu’il faut suivre tard le soir voire dans la nuit via un abonnement à MySports (les autres doivent plisser les yeux devant un mauvais site de streaming). Quant à la NHL, elle ne reprend que tard jeudi. D’ici là, les six équipes engagées dans les Grisons auront disputé un match, et vous serez déjà tombés amoureux des aciéristes de Trinec, car la Coupe Spengler enchante à la fois par les découvertes qu’elle propose aux (télé)spectateurs que par ses valeurs sûres.

Dans cette deuxième catégorie, il y a le savoureux derby entre Davos et le Team Canada. Bonne nouvelle: il se disputera cette année le premier jour et en prime time sur RTS Deux, qui retransmet en direct tous les matches du tournoi. Et ne venez pas nous parler de la concurrence du football, diffusé sur des chaînes payantes pas toujours accessibles depuis le chalet. En plus, les équipes engagées ce mercredi soir (Inter, Naples et Chelsea) accusent déjà un retard important sur la tête du classement (respectivement la Juventus et Liverpool).

Enfin, même si le rendez-vous davosien est amical, il est toujours disputé. Avoir la possibilité de gagner un titre, même honorifique, en seulement quatre matches, est une perspective alléchante. Tous les coaches savent en effet qu’un trophée donne de la confiance aux joueurs et peut même inverser le cours d’une saison. Aucun match ne sera donc sans véritable enjeu, ce qui ajoute à l’intérêt d’une compétition qui, tout au long de sa riche histoire (elle est née en 1923), a fait connaître et aimer l’un des plus beaux sports du monde à plusieurs générations de Suisses.

Robin Carrel (journaliste): NON.

Pas envie de me taper un 11e contre un 11e

La Coupe Spengler dite «moderne» n’a pas vraiment de chance. Énormément de «vrais» championnats ont eux aussi trouvé que jouer entre Noël et Nouvel-An était une vraiment bonne idée. La Premier League, la Serie A, le rugby et j’en passe. Du coup, se taper des matches entre le 11e de National League, le 11e de la DEL et le 11e de la Ligue finlandaise, avec des parties dont on ne connaît pas encore les adversaires le jour avant la rencontre… Pardon? Ah oui, l’Ocelari Trinec, premier d’Extraliga tchèque, ça peut vendre du rêve, comme la présence du Metallurg Magnitogorsk, cinquième de KHL. Youpie! Encore faudra-t-il bien mesurer l’alcoolémie de ces joueurs au premier lâcher de puck!

A une époque, le Team Canada voulait encore dire quelque chose et pouvait exciter les foules, les téléspectateurs, voire moi. Mais depuis quelques temps, on est bien loin d’une sorte de «All Star Team» de notre championnat. Car plus notre Ligue a tendance à se garnir de joueurs venus d’autres contrées, plus l’équipe à la feuille d’érable ressemble à un vulgaire patchwork. Elle doit appeler des éléments en quête d’un éventuel contrat sous nos latitudes, d’anciennes gloires tout heureuses de pouvoir enfin défendre à peu près les couleurs de leur pays et des gars qui ne savaient sans doute pas où était la Suisse trois jours avant, malgré le fait qu’ils jouent dans des équipes universitaires.

En plus de «nos» Jakob Micflikier, Daniel Vukovic, Torrey Mitchell, Maxim Lapierre ou Andrew Ebbett, on y retrouve des éléments pêchés à droite ou à gauche comme Zac Dalpe (Cleveland Monsters), Colt Conrad (Western Michigan University), Dante Fabbro (Boston University) ou Kyle Quincey (HIFK en Finlande). Du rêve en boîte, non? Non. Dire que l’avant-dernier de National League défiera cette sélection faite de bric et de broc, Chelsea ira défier Watford et Naples, deuxième de Serie A, se déplacera chez l’Inter Milan, dauphin de la Juventus… Vous avez fait votre choix? Moi aussi.