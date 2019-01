Ambri dégage vraiment quelque chose

La Valascia au mois de janvier. Difficile de trouver patinoire plus froide, du moins en National League. Pourtant, on est prêt à parier qu’aucun spectateur garnissant la Curva Sud n’a grelotté à l’occasion de la réception du Lausanne Hockey Club.

Passion. C’est sans doute le mot qui convient le mieux pour décrire les fidèles léventins, issus de partout en Suisse; nouvelle preuve vendredi soir en croisant quatre jeunes Valaisans - «habitués des lieux» - à la sortie de la rencontre. Vous nous direz que les Valaisans sont partout. On vous répondra quand même que le HC Ambri-Piotta dégage quelque chose qui séduit, qui rassemble.

Forcément, cela se transmet sous les casques des joueurs. Sinon, comment expliquer que le vétéran Jiri Novotny donne autant l’impression de s’éclater comme un gamin, à 35 ans et après presque 200 parties de NHL ainsi que trois médailles mondiales avec la République tchèque? S’il est le premier à chambrer ses partenaires lorsque l’équipe jongle avec un ballon de foot devant la patinoire à l’échauffement, s’il est celui qui mène le désormais traditionnel clapping qui célèbre les victoires à domicile (la 6e en 7 sorties vendredi), ce n’est pas un hasard. Il a été piqué par le virus. A l’instar de son compatriote Dominik Kubalik (23 ans), meilleur compteur du championnat (40 points en 34 matches).

Dans ce sens, Ambri, c’est aussi des bons coups sur le marché, il faut le souligner. L’Autrichien à licence suisse Dominic Zwerger (33 points) en est du reste incontestablement un autre. Il n'empêche que les Léventins restent un «petit» de National League et que leur force demeure globalement leur formidable état d’esprit.

En fait, Ambri, c’est un tout qui se renvoie l’ascenseur. Un peuple qui vibre et transmet sa passion à son équipe. Et une équipe qui - par la grâce d’un directoire et d’un staff qui prône un jeu porté sur l’intensité - nourrit la ferveur de ses fans. Ajoutez un contingent cohérent et vous obtenez un candidat sérieux aux play-off. Le Lausanne Hockey Club, battu 3-0, en a fait l’amère expérience vendredi soir.

(nxp)