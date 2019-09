Lors des douze dernières saisons, Ambri-Piotta n’a disputé les séries éliminatoires qu’à deux reprises. En 2014 (7e, quart de finale) et en 2019 (5e, quart de finale). Avec dix participations aux play-out, les Tessinois font donc figure d’habitués de l’exercice. Le vent nouveau personnifié par le jeune entraîneur Luca Cereda souffle depuis peu dans la vallée de la Léventine avec de nombreux espoirs en première équipe. Dans ces circonstances, toute participation aux play-off est à ranger dans la catégorie des exploits. Mais lorsqu’il faut en plus y parvenir sans le meilleur joueur de la saison dernière, cela s’annonce délicat. Présentation.

Gardiens

Il s’agit l’un des principaux chantiers pour l’entraîneur Luca Cereda. Benjamin Conz, qui sortait d’une magnifique saison, a été opéré à la hanche et manquera le début du championnat. Le directeur sportif, Paolo Duca, a mis sous contrat un étranger en la personne du Tchèque Dominik Hrachovina ainsi que Viktor Östlund. Le fils de Thomas (ex-FR Gottéron), qui est au bénéfice d’une licence de jeu helvétique, n’a jamais brillé en Suisse. Entre les poteaux, la situation est délicate à Ambri.

Défense

Contrairement à la saison dernière, Michael Fora ne manquera pas la moitié du championnat. La présence de l’international va grandement aider à faire oublier le départ de Samuel Guerra à Davos. Deux arrivées sont particulièrement intéressantes en Léventine : Tobias Fohrler (ex Zoug) et Julian Payr (ex Davos). Les joueurs de respectivement 21 et 19 ans ont rejoint la Valascia pour y accumuler de l’expérience et ils seront servis. L’an dernier, le HCAP a disputé les play-off principalement grâce à son potentiel offensif. L’arrière-garde devra progresser pour compenser.

Attaque

Un chiffre: 41%. Dominik Kubalik a activement participé à plus de quatre buts sur dix d’Ambri-Piotta la saison dernière. Un total ahurissant qui ne sera pas remplacé par un seul homme. Les Léventins compteront sur le Slovène Robert Sabolic pour compenser un peu le départ du génial Tchèque. L’ailier de 30 ans sort d’une belle saison en KHL (27 points) et jouera un rôle clé dans le succès (ou non) de la saison du club de la Valascia.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées: Tobias Fohrler (défenseur, Zoug). Giacomo Dal Pian (attaquant, Langenthal). Julian Payr (défenseur, Davos). Dominik Hrachovina (gardien, Barys Astana). Viktor Östlund (gardien, Langnau). Max Gerlach (attaquant, Saskatoon Blades). Robert Sabolic (attaquant, Nizhny Novgorod). Brian Flynn (attaquant, Zoug).

Départs: Adrien Lauper (attaquant, FR Gottéron). Samuel Guerra (défenseur, Davos). Dominik Kubalik (attaquant, Chicago Blackhawks). Connor Hughes (gardien, Langenthal). Lorenz Kienzle (défenseur, Davos). Bryan Lerg (attaquant, sans club).

Le joueur à suivre: Michael Fora

On peut avoir tendance à l’oublier, mais le grand défenseur n’a que 23 ans. Après un court passage en AHL la saison dernière (1 match), Michael Fora pourrait bien se rappeler aux bons souvenirs d’une saison 2017-2018 au cours de laquelle il avait totalisé 27 points en 50 matches.

Pronostic

Ce n’est pas tous les jours fête en Léventine. Et cette saison s’annonce compliquée. La bonne surprise de la saison dernière s’annonce difficile à confirmer. Cela sent tout de même assez fort les play-out à la sortie Sud du Gothard.