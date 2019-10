Certains ont parfois tendance à regarder les statistiques avec un certain dédain, voire une condescendance. «Le hockey est un jeu d’émotions, pas de chiffres». Certes. Mais il est parfois possible de prédire si une équipe est dans une phase de surrégime ou non. Avec Genève-Servette, vainqueur de six de ses sept premiers matches, il était clair que la période faste allait doucement s’interrompre. Les Aigles sont englués dans une phase pour le moins négative avec quatre défaites de rang. Voilà pourquoi ils n’ont plus le même succès qu’en début de saison.

Les gardiens

La rencontre à Lugano, dernier succès en date de Genève-Servette, est peut-être l’exemple le plus marquant de la sur-performance des «grenat». On rembobine. Ultra-dominés, les hommes de Patrick Emond se sont fait tourner autour par les Tessinois durant une bonne partie du match. Le partiel des shoots était d’ailleurs scandaleusement en faveur des Luganais après deux périodes: 29-8. Pourtant, les Genevois tenaient tête à leurs hôtes (1-1). Ils ont même réussi un hold-up à la Corner Arena avec un succès 1-2 ap acquis malgré un nombre de tirs plus de deux fois inférieur à celui du HCL: 35-17. Ce soir-là, Gauthier Descloux avait été brillant, tout comme l’avait également été Robert Mayer depuis le coup d’envoi de la saison et une victoire acquise à Langnau.

Lors des sept premiers matches, les deux portiers avaient stoppé 224 des 236 tirs dans leur direction. Une moyenne d’arrêts de 94,9% ahurissante… et intenable sur le long terme. Il était clair que, tôt ou tard, cette marque allait partir à la baisse. C’est très précisément ce qui est arrivé lors des quatre derniers matches avec un taux d’arrêts se situant en-deçà des 90% (86,99%). Dans ces conditions, il devient plus compliqué d’avoir du succès, voire carrément impossible.

La fatigue des jeunes

Deniss Smirnovs a vécu une fantastique entame de saison.

Avant la saison, la discussion portait majoritairement sur la jeunesse de cette équipe. Pour le meilleur et pour le pire. Après avoir vu le meilleur tôt dans la saison, on ne va pas écrire que le pire se produit actuellement. De loin pas. Toujours est-il que les Deniss Smirnovs, Simon Le Coultre, Guillaume Maillard, Roger Karrer ou autre Marco Miranda sont actuellement à la recherche d’un second souffle. Il faut dire que la plupart de ces individualités n’est pas habituée à évoluer constamment à ce niveau de la compétition et avec autant de responsabilités soir après soir. Cela fait partie du jeu lorsque l’accent est mis sur la formation. Les dirigeants genevois s’y attendaient et ne vont dès lors pas céder à la panique. Non, cela fait partie intégrante d’un processus d’apprentissage entamé cette saison et qui devrait porter ses fruits à moyen terme.

Le PDO

La statistique la plus significative pour savoir si une équipe est en période de «chance» ou non est probablement le PDO. Appelée aussi «puck luck», cette métrique est tout simplement l’accumulation du pourcentage d’arrêts des gardiens et du pourcentage de réussite aux shoots. Si l’on prend une moyenne de 90% d’arrêts des gardiens et de 10% de réussite aux shoots, une performance «neutre» se situe à 100. Les très bonnes équipes se situent entre 100 et 103. Au-delà, on peut parler de valeur anormalement élevée intenable à moyen terme. Dans le cas du GSHC, le PDO après sept matches était de… 104,96. Un chiffre très haut principalement grâce aux 94,9% d’arrêts des gardiens. La réussite de 10% aux shoots n’était pas anormalement élevée. Il fallait donc ce méfier à ce moment-là d’une chute imminente.

Et depuis? Ce fameux PDO se trouve à… 94,4. Outre la baisse des gardiens évoquée plus haut, la production offensive est également moins bonne avec une précision des shoots se situant à 7,41%. La bonne nouvelle? GS se trouve dans une phase spécialement négative et, à court (ou moyen) terme, la tendance devrait s’inverser. Les stats ne mentent pas.

Tommy Wingels

L’ailier américain a flambé en début de saison. Sur les sept premiers matches, il a totalisé onze points! Un total, là aussi, amené à se «normaliser». Buteur à quatre reprises, Tommy Wingels en était à ce moment à un taux de réussite aux shoots à 20%. Un vrai sniper. S’il est connu pour être un redoutable chasseur de buts, il ne pouvait pas trouver le fond du filet avec une telle aisance durant toute la saison. Il est désormais clairement dans le dur puisqu’il n’a plus marqué lors des quatre derniers matches malgré treize tirs cadrés. Il se crée toujours des occasions, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle. A titre d’exemple, il a même tiré à 7 (!) reprises contre Rapperswil vendredi dernier.

Il y a toutefois une bonne nouvelle à trouver en ce qui concerne le serial buteur. Elle est à chercher dans la qualité de ses shoots.

A gauche, l'influence de joueur lors des sept premiers matches. A droite lors des quatre derniers (source www.nlicedata.com)

S'il marque moins de buts, il se procure de meilleures chances en s'approchant davantage du but. De 11,82 mètres, sa distance moyenne est passée à 8,04. A terme, cela devrait payer... s'il règle un peu la mire. Car depuis quatre matches, son pourcentage de tirs cadrés a chuté de 73% à 59%. Nul doute que lorsque le filet tremblera à nouveau, Tommy Wingels se remettra à marquer avec une vraie régularité.

Les absences

A Genève, les blessures sont une sorte de mauvaise habitude qui semble coller aux lames. Saison après saison, les Grenat semblent être les poissards de la ligue. Malgré un changement de préparateur physique, ils doivent actuellement composer sans plusieurs individualités importantes. Tanner Richard, Henrik Tömmernes ou encore Timothy Kast manquent à l'appel. Un des meilleurs centres de la ligue, le meilleur défenseur du championnat et un centre intelligent des deux côtés de la patinoire et habile en power-play. Bref, trois pièces maîtresses dans le jeu de Pat Emond. Si l'on ne possède pas une grande profondeur de banc, ces blessures sont coûteuses et Genève-Servette est en train d'en faire le douloureux apprentissage. Les trois hommes devraient revenir dans un futur proche. De quoi aider les Aigles à arrêter leur chute.