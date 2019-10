Grégory Hofmann était LE transfert de l'année. Courtisé par tous les clubs de la ligue, l'ailier international avait décidé de quitter Lugano au terme de la saison dernière pour rejoindre Zoug. Avec un contrat de quatre ans en poche, le serial buteur a été attiré par les ambitions de titre du club de Suisse centrale. «Lorsque j'ai visité les installations, je me suis rendu compte que tout est mis en place pour le bien-être de l'athlète, nous avait-il confié au moment de la signature à Zoug. C'était un point central au moment de prendre ma décision.»

Depuis début septembre, c'est donc avec un taureau sur le ventre que Grégory Hofmann terrorise la ligue. Associé à Jan Kovar sur la première ligne zougoise, l'homme au coup de patin inimitable vient de réaliser un magnifique triplé à Zurich pour permettre à son équipe de poursuivre son redressement après un début d'exercice compliqué. «Tout le monde parlait de nous comme du grand favori et de l’équipe à battre, nous a-t-il dit. Nous nous sommes peut-être mis énormément de pression à cause de cela. Après quelques matches difficiles et quelques défaites, nous sommes revenus aux bases.»

Avec quatre victoires en cinq matches les joueurs de la Bossard Arena semblent désormais lancés dans cette saison. Et son top scorer aussi, d'ailleurs. Mais au fait, pourquoi tout lui réussit depuis septembre? On tente d'y voir plus clair.

DIFFÉRENCES AVEC LUGANO

Toutes situations confondues

A gauche, la zone d'influence de Grégory Hofmann à Zoug cette saison. A droite la saison dernière à Lugano. Source: www.nlicedata.com

Ce qui ne change pas par rapport au Tessin, ce sont les qualités de buteur de Grégory Hofmann. Avec 30 réussites la saison dernière en 50 matches, il avait terminé meilleur réalisateur du championnat. Et il a entamé la campagne 2019-2020 sur des bases encore plus impressionnantes. Pourquoi? Un coup d'oeil au site spécialisé nlicedata.com permet de constater un point intéressant: Hofmann est globalement positionné plus proche du but. De 11m46 avec Lugano, la distance moyenne de ses shoots tombe en-deçà à 9m46 avec Zoug. Deux mètres qui rendent ses essais d'autant plus dangereux. A Lugano, bon nombre de ses tentatives étaient décochées légèrement avant le début de l'enclave devant le gardien. Peu de buts en découlaient. Cette progression qualitative fait de lui un attaquant plus dangereux encore. Si son efficacité aux shoots de 27% semble intenable sur le long terme, la précision de ses tirs, elle, est largement meilleure. De 48% d'essais cadrés, sa statistique est passée à 58%. Et il semble tout à fait possible de conserver ce taux durant tout l'exercice.

En supériorité numérique

A gauche, l'utilisation de Grégory Hofmann en power-play à Zoug cette saison. A droite la saison dernière à Lugano. Source: www.nlicedata.com

Six des douze buts de Grégory Hofmann ont été inscrits en supériorité numérique. Dans ce secteur, les Zougois figurent parmi les meilleurs de la ligue (4e) et le Jurassien bernois n'y est pas étranger. Par rapport à Lugano, toutefois, une grande différence saute aux yeux. Il se place beaucoup plus bas qu'auparavant. «On me demande de bouger davantage, nous explique-t-il. Au Tessin, j'étais plus statique à un endroit bien précis (ndlr identifiable facilement sur la capture d'écran ci-dessus). Cette saison, je dois plus me rendre disponible en proposant des lignes de passes à mes coéquipiers en alternant entre la ligne de fond et le rond d'engagement.»

On reviendra sur ce dernier point juste en-dessous.

UNE ARME EN POWER-PLAY

La connexion avec Jan Kovar

Outre celle de Grégory Hofmann, une autre arrivée marquante a modifié drastiquement le jeu du EV Zoug: Jan Kovar. Le fantastique joueur tchèque possède un sens du jeu et un coup d'oeil inégalés (ou presque) dans le championnat. Ce n'est pas un hasard s'il a déjà distillé une dizaine de passes décisives. Avec un «faiseur de jeu» pareil, Grégory Hofmann est servi. Surtout que l'autre ailier de la ligne n'est jamais un manche. Depuis peu, c'est Carl Klingberg qui s'associe à eux. La connexion entre Jan Kovar et Grégory Hofmann n'est pas encore optimale à égalité numérique, mais en power-play leur petit jeu en fond de zone est une option particulièrement souvent cherchée. Démonstration.

Lors du match face à Berne, la petite passe dans le slot si souvent tentée a fait mouche. Et lorsqu'il se retrouve en si bonne position, Grégory Hofmann ne rate que rarement la cible (vidéo 1). Face à Bienne, il a fallu un arrêt XXL de Jonas Hiller pour empêcher l'inévitable (vidéo 2). «Ce qui est intéressant, c'est que le danger peut venir de partout, détaille-t-il. Avec Martschini et Diaz à la ligne bleue, les options sont multiples.»

Lorsque la ligne de shoot sur réception est bouchée, Hofmann peut en effet faire remonter le puck au sommet de la zone d'attaque. En artificier aguerri, Raphael Diaz est le partenaire idéal comme dans la vidéo ci-dessous.

Il va sans dire que la connexion Kovar - Hofmann fonctionne également dans l'autre sens. Car Grégory Hofmann n'est pas qu'un buteur. Avec sept passes décisives, il prouve qu'il sait aussi faire briller ses partenaires. Même séquence qu'auparavant, mais le Jurassien bernois ignore cette fois-ci l'option Diaz à la ligne bleue et privilégie celle de Kovar à travers le slot. Là aussi, Jonas Hiller a dû s'employer pour éviter le but.

La connexion avec Lino Martschini

On l'a vu précédemment, Grégory Hofmann se trouve les yeux fermés avec Jan Kovar et Raphael Diaz en supériorité numérique. Et avec Lino Martschini? Les deux hommes sont séparés à 5 contre 5, mais réunis en power-play. Et lorsque l'on associe un gaucher (Hofmann) et un droitier (Martschini), le danger est permanent. Le second nommé nous avait confié lors du dernier championnat du monde se réjouir de jouer avec Hofmann. «Nous sommes sur la même ligne en équipe de Suisse et je crois que nous nous comprenons bien. J'espère que le coach nous fera jouer ensemble à Zoug.» Son vœu n'est donc qu'à moitié exhaussé. Même s'ils ne partagent la glace que sporadiquement, trois buts de Grégory Hofmann en supériorité numérique ont été inscrits sur une passe du petit ailier.

Après avoir manqué sa passe à travers le slot pour Jan Kovar, Grégory Hofmann se libère à deux reprises pour Lino Martschini. La première fois, l'ancien junior du club a décidé de tenter sa chance. Le tir bloqué lui est revenu. Il a ensuite utilisé l'option Hofmann. A raison puisque le meilleur compteur de la ligue a trouvé le chemin des filets.

Une remontée de puck à haute vitesse

Depuis le début de saison, le coach, Dan Tangnes, a innové en ce qui concerne son power-play. La réflexion? Maximiser la vitesse de Lino Martschini et Grégory Hofmann. Ainsi Raphael Diaz remonte le puck et le cède à l'un des deux ailiers lancés à pleine vitesse. «C'est à ce moment que cela devient intéressant, rigole le No 15 de Zoug. La consigne du coach est de conserver un maximum de vitesse et non de ralentir sitôt le puck sur la palette. Nous entrons donc en zone adverse lancés et pouvons directement nous créer une occasion de but si le chemin s'ouvre. Dans le cas contraire, le joueur en possession de la rondelle est déjà bien avancé dans la zone.»

Et lorsque l'un des deux «avions» est lancé à pleine vitesse, cela peut faire très mal. Il suffit de demander à la défense d'Ambri qui a été la première à céder face à la technique que l'on pourrait appeler «des deux fusées».

DE LA VITESSE à CINQ CONTRE CINQ

Contrairement au power-play, le jeu à égalité numérique est encore l'un des chantiers de l'entraîneur norvégien, Dan Tangnes. Ce n'est pas un hasard si Grégory Hofmann n'avait inscrit que trois buts à 5 contre 5 lors des neuf premiers matches de la saison. «Tout part des sorties de zone, détaille-t-il. Nous avons peut-être eu un peu plus de mal à assimiler le système. Dans cette phase, l'intégration des nouveaux joueurs est moins immédiate qu'en supériorité numérique. Mais nous avons récemment franchi un palier et je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie. Notre dernier match face à Zurich en est l'exemple. Nous avons fréquemment été en mesure de générer de la vitesse en zone neutre grâce à une bonne première passe et une sortie de zone rapide.»

Et Grégory Hofmann en a d'ailleurs pleinement profité en marquant trois buts à 5 contre 5.

Le premier but

Tout commence par une interception en zone défensive de Grégory Hofmann. Sur deux coups de patin, le Romand peut lancer l'offensive. Bien épaulé par Carl Klingberg (quel sacré joueur, lui aussi), il peut profiter du relais pour se retrouver seul face au but zurichois. Là, son instinct fait le reste.

Le second but

Alors certes, la première grosse action de cette deuxième séquence ne fait pas mouche. Mais elle montre à nouveau le volonté de se projeter très rapidement vers l'avant. Là aussi, le relais se fait avec Carl Klingberg. Au moment de marquer, Hofmann manque de peu le cadre mais le puck lui revient peu après et termine malgré tout au fond des filets.

Le troisième but

«La principale différence par rapport au début de saison est probablement notre efficacité au niveau du fore-checking, précise Grégory Hofmann. C'est de là que nous parvenons à nous créer beaucoup d'occasions.» Ce but victorieux en est un exemple parfait. Après une récupération en milieu de glace, le top-scorer peut utiliser sa vitesse en compagnie de... Carl Klingberg évidemment. Après avoir gagné son 1 contre 1 face à son défenseur, l'international suisse n'a pas eu de peine à compléter son triplé et ainsi inscrire son cinquième but en deux matches.

Conclusion? Grégory Hofmann semble encore meilleur à Zoug qu'il ne l'était déjà à Lugano. Et cela peut inquiéter bien des équipes adverses.