La dernière fois que le HC Bienne s’est retrouvé dans le peloton de tête, c’était en 2008. Le club évoluait alors en LNB et était en route vers la promotion dans l’élite, au printemps de la même année.

Il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour trouver trace d’un classement aussi flatteur en National League, anciennement LNA. 1990, pour être précis. Le HCB avait alors bouclé la saison de 36 matches à l’époque au troisième rang avant de se hisser jusqu’en demi-finales des play-off (au meilleur des cinq). Le légendaire Olivier Anken défendait les filets seelandais, le Canadien Normand Dupont livrait la marchandise à la pointe de l’attaque. Un autre temps.

Depuis son retour en LNA en 2008, le HCB n’a jamais fait mieux qu’un 8e rang en fin de saison régulière et a même terminé à deux reprises à la 12e et dernière place. «Mais il faut rester prudent, souffle le capitaine, Mathieu Tschantré. Il reste 30 points en jeu et tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre. La saison passée, nous avions perdu nos quatre derniers matches de la saison régulière…»

Nouveau départ

Paradoxalement, les Biennois disputent la meilleure campagne de leur histoire récente alors qu’ils ont vu défiler trois entraîneurs différents cet hiver: Mike McNamara a été remercié en novembre dernier, le directeur sportif, Martin Steinegger, a assuré un intérim de six matches (cinq victoires) avant de retourner dans les bureaux, le Finlandais Antti Törmänen a imposé son style avec brio depuis ses débuts le 12 décembre. Pourquoi tant de succès? «Il y a certaines choses qui ne s’expliquent pas vraiment, sourit le CEO, Daniel Villard. C’est pourtant la même équipe qui perdait tous ses matches en octobre et en novembre…»

Mathieu Tschantré estime que l’équipe a su se ressaisir après les turbulences de l’automne dernier, lorsque les dirigeants seelandais ont procédé, dans la douleur, à leur deuxième changement d’entraîneur en… huit saisons. Après Kevin Schläpfer en novembre 2016, Mike McNamara a subi le même sort une année plus tard, presque jour pour jour, alors que l’équipe, 7e à deux points de la neuvième place non qualificative pour les play-off, ne se trouvait pas en situation de détresse. «Ce changement a été un nouveau départ pour chacun d’entre nous, explique Tschantré. L’état d’esprit a changé.»

Après cette prise de conscience collective, les résultats, mais aussi la manière, ont suivi. «Je suis un amoureux du jeu, confie le directeur sportif, Martin Steinegger. Que l’équipe procure du spectacle et des émotions, au final, c’est ça le plus important...»

Des transferts réussis

Martin Steinegger, directeur sportif depuis 2012, est l’architecte de ce HC Bienne qui cartonne. Ses transferts? Une réussite. Beat Forster s’est imposé comme le patron de l’arrière-garde seelandaise. Samuel Kreis, débarqué de Berne, fait partie du cadre élargi de l’équipe nationale en défense. Jason Fuchs a été une alternative de choix suite au départ du meilleur compteur suisse de la saison précédente, Gaëtan Haas, au SCB. Sans oublier le gardien Jonas Hiller (91,80% d’arrêts), recruté l’an dernier. Un transfert certes coûteux, mais payant au bout du compte pour le HCB.

Des étrangers complets

Les attaquants Marc-Antoine Pouliot (36 points), Robbie Earl (30), Jacob Micflikier (30), Toni Rajala (26) et le défenseur Sam Löfquist (8 points en 18 matches): des renforts solides, même si aucun d’entre eux ne figure dans le top 10 des meilleurs compteurs de la ligue. «Le point fort de notre équipe, c’est que tout le monde contribue à tous les niveaux, explique Pouliot, qui pourrait obtenir un précieux passeport suisse (par mariage) en février 2019 déjà. Les étrangers jouent leur rôle de locomotive et, dans leur sillage, neuf Suisses ont déjà inscrit plus de 10 points.

Törmänen, le bon choix

Antti Törmänen a resserré les vis en défense et a procédé à quelques retouches décisives sur le plan offensif. Il a notamment repositionné Pouliot au centre et Earl à l’aile. Les deux hommes flambent depuis que leurs rôles ont été inversés. Il y a aussi du spectacle depuis que le coach finlandais est à la tête de l’équipe. Ses hommes ont inscrit quatre buts en un tiers-temps la semaine dernière à Zoug après avoir été menés 30. Ils ont récidivé le lendemain, face au CP Berne cette fois-ci. Quatre réussites en deuxième période alors qu’ils étaient menés 02. En un mot: spectaculaire. (Le Matin)