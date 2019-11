L'an dernier, rien qu'avec la présence de Grégory Hofmann sur la marché, le hockey suisse retenait son souffle. Annoncé à Zoug le 3 décembre 2018, il était le plus gros poisson encore sur le marché. Cette saison, aucun joueur de son envergure n'est disponible. Et rares sont les internationaux en puissance à se chercher un club, si l'on fait abstraction des joueurs évoluant en Amérique du Nord (Calvin Thürkauf ou Yannick Weber notamment). Le Lausannois Yannick Herren et le Biennois Damien Riat sont probablement les deux plus gros noms encore libres en attaque. Le défenseur bernois Calle Andersson fait également tourner bien des têtes.

Lors de la semaine dévolue à l'équipe nationale, plusieurs joueurs ont prolongé/signé, de quoi rendre le marché encore plus sec qu'il ne l'était déjà. Ainsi Dave Sutter (de Zurich à FR Gottéron), Ludovic Waeber (de FR Gottéron à Zurich), Matthias Rossi (trois ans de plus à FR Gottéron), Thomas Thiry et Miro Zryd (très fortement pressentis à Berne) ne sont plus des coeurs à prendre. Dès lors, qui sont les principaux joueurs encore libres. Voici les 10 noms qui sont sur toutes les listes de courses des directeurs sportifs du pays.

1. Calle Andersson, Berne (défenseur)

Le défenseur suédois à licence suisse est LE gros nom que s'arrachent les directeurs sportifs. Jeune (25 ans) et doué offensivement, il serait un renfort de choix dans n'importe quelle équipe de la ligue. Ce n'est pas un hasard si les grosses cylindrées se sont tiré la bourre pour le faire signer. Au final, seuls Berne, Zurich et Lugano paraissent en mesure de le faire sortir le stylo de la poche. Selon plusieurs médias alémaniques, les ZSC Lions font la course en tête.

2. Yannick Herren, Lausanne (ailier)

L'ailier buteur du Lausanne HC revit cette saison. Il est même l'agent libre avec le plus grand nombre de points cette saison (12). En disgrâce durant l'été, il avait demandé à quitter le LHC. Et aujourd'hui? Plusieurs clubs lui font les yeux doux. FR Gottéron et Lugano paraissent bien décidés à l'enrôler, tandis que les Lions se verraient bien lui faire parapher une nouvelle entente. Alors, restera ou restera pas? Tout est une question de rôle. A l'aise et efficace lorsqu'il évolue sur une des deux premières lignes, le Valaisan peine à s’illustrer plus «bas» dans l'alignement. L'effectif pléthorique du côté de Lausanne pourrait lui donner des envies d'ailleurs où il pourra mieux s'exprimer. Aux dernières nouvelles, Zoug et même Langnau se sont également positionnés sur ce dossier. Les Emmentalois risquent d'avoir bien de la peine à être concurrentiels sur ce terrain.

3. Damien Riat, Bienne (ailier)

Blessé pour encore trois semaines, l'ailier genevois du HC Bienne n'a que 22 ans mais a déjà plusieurs saisons de qualité en National League. Auteur d'un excellent camp d'entraînement avec les Washington Capitals, il semble destiné à tenter tôt ou tard sa chance en Amérique du Nord. Est-ce la raison pour laquelle sa signature traîne? Selon nos informations, le joueur ne compte pas se précipiter pour prendre sa décision et pourrait même rester sur le marché durant un bout de temps encore. A l'heure où les buteurs sont denrée rare, Berne ou Bienne sont particulièrement actifs sur ce dossier.

4. Chris Baltisberger, Zurich (ailier)

Il y a une constante sur le marché depuis de nombreuses années: il est très (très!) difficile de sortir un Zurichois de son cocon. Le défenseur Phil Baltisberger a confirmé la maxime en prolongeant récemment son contrat. Quid de son attaquant de frère? Sa signature au bas du contrat tendu par Sven Leuenberger ne devrait pas tarder malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs. A 28 ans, Chris Baltisberger n'a connu qu'une seule organisation et risque d'y rester pour un petit moment encore.

5. Dario Simion, Zoug (ailier)

Avec huit points depuis le début de saison, l'ailier polyvalent de Suisse centrale part sur de bonnes bases contrairement au dernier exercice décevant (14 points en 44 matches). Dans une équipe zougoise qui regorge de talent, le Tessinois a trouvé une niche où s'exprimer et paraît, lui aussi, mûr pour rester dans son club. A voir la direction prise par le EVZ depuis quelques années, ce serait étrange de vouloir quitter un club amené à briguer des titres dans un futur proche. Et comme Reto Kläy s'est fait souffler Matthias Rossi par FR Gottéron, il ne prendra pas le risque de perdre un attaquant avec autant de potentiel.

6. Michael Hügli, Bienne (ailier)

S'il est un joueur sous-évalué dans la ligue, c'est très probablement le Seelandais. Pour sa deuxième saison dans l'élite, Michael Hügli connaît une progression particulièrement intéressante. Cantonné à des rôles d’appoint la saison dernière, il est cette fois-ci mis en lumière par Antti Törmänen. Et cela fonctionne! Avec 11 points, il réalise un début de saison très intéressant. Selon une information du «Journal du Jura» que confirment également nos sources, l'ancien joueur de Rapperswil se verrait bien continuer l'aventure à la Tissot Arena. Les clubs intéressés par l'ailier se sont en tout cas vus être éconduits récemment. C'est un signe.

7. Tim Berni, défenseur (Zurich)

A l'instar de Chris Baltisberger, il sera bien compliqué de déloger Tim Berni du Hallenstadion. Drafté l'an dernier par Columbus, le jeune et talentueux arrière des ZSC Lions semble n'avoir que deux options qui s'offrent à lui: poursuivre son développement dans un club qui lui fait confiance ou traverser l'Atlantique. Bien que le marché des défenseurs soit terriblement concurrentiel, Tim Berni ne devrait pas aller voir ailleurs en Suisse si la glace y est plus blanche.

8. Benoit Jecker, défenseur (Lugano)

Si l'on parle de renaissance lorsque l'on évoque le cas Yannick Herren, que dire de Benoît Jecker? Le défenseur de Lugano a vécu une saison 2017-2018 très compliquée. Pour sa première année au Tessin, l'ancien joueur de Bienne n'avait pas les faveurs de son entraîneur, Greg Ireland qui ne le faisait jouer que sporadiquement. Depuis l'arrivée de Sami Kapanen, l'arrière fribourgeois de 25 ans patine durant 14 minutes par rencontre, ce qui fait de lui le cinquième défenseur le plus utilisé. Arrivé en fin de contrat, il suscite les convoitises de Zoug, FR Gottéron et Langnau en plus de Lugano qui souhaite lui faire parapher un nouveau contrat.

9. Jeremy Wick, ailier (GE Servette)

Timing is everything. C'est peu dire que la blessure de Jeremy Wick tombe à un bien mauvais moment. L'ailier puncheur des Vernets sera absent pour environ trois mois à la suite d'un opération à l'épaule. Alors que les clubs étaient hésitants à le faire signer compte tenu de son âge, le Canado-suisse n'a pas aidé sa cause en se blessant. Auteur d'un début de saison discret dans un rôle secondaire (18 matches, 4 points), il pourrait constituer une belle opportunité pour une formation ayant fait chou blanc sur le dossier Yannick Herren.

10. Nolan Diem, centre (Langnau)

La présence du joueur de centre des Tigers dans cette liste illustre pleinement la difficulté du marché en cette saison 2019-2020. Sans rien enlever à ses qualités, le Vaudois de l'Ilfis devrait faire partie d'une seconde vague de signatures. Le voilà parmi les dix hommes les plus courtisés. Particulièrement solide aux engagements (57% depuis le début de saison), l'ancien junior du Lausanne HC s'est fait une jolie place dans la ligue depuis don départ à Zoug en 2011. Pour sa deuxième saison dans l'Emmental, il est l'un des centres les plus fiables défensivement de la ligue tout en étant efficace en power-play. Une signature qui ne sera pas «flashy» mais terriblement importante.

Joker. Les gardiens

Le marché des gardiens est régi par ses propres règles. Dans ces circonstances, Robert Mayer et Lucas Boltshauser sont peut-être les deux noms les plus intéressants. Avec la concurrence potentielle des gardiens étrangers, il se peut que les deux portiers doivent patienter plus longtemps. Une chose est sûre: Bienne ne sera pas une option pour Robert Mayer.