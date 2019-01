«Durant la première pause, Bienne a réalisé quelques retouches qui ont déstabilisé mes joueurs.» L’aveu vient de la bouche de Ville Peltonen, entraîneur lausannois battu par son compatriote Antti Törmänen au cours d’une partie qui s’est emballée lors d’une seconde période un peu folle. Si l’entraîneur des Seelandais compte parmi les meilleurs techniciens de la ligue, il n’avait sûrement pas prévu l’ouverture du score de Mike Künzle consécutive à un but contre son camp du malheureux Matteo Nodari. Tout le reste, par contre, semble avoir été calculé.

Après une première période au cours de laquelle Bienne a été contraint de longtemps faire le dos rond et subir les attaques lausannois, les Seelandais sont mieux entrés dans le deuxième «vingt». Après avoir tué plusieurs pénalités, les Biennois ont petit à petit pris l’ascendant sur Lausanne durant une dizaine de minutes. Le temps pour Nodari de marquer contre son camp et pour Michael Hügli de concrétiser une offrande de Damien Riat.

Et puis? Et puis rideau! Plus compacts autour de Jonas Hiller, les hommes d’Antti Törmänen ont concédé 15 tirs lors des 40 dernières minutes contre 14 lors des 20 premières. C’est dire si la mise au point de la première pause a fait son effet. Et Bienne, si bon offensivement soit-il, n’en oublie pas ses principes défensifs pour autant. Et le LHC s’est constamment cassé les dents sur le double rideau défensif proposé par les joueurs locaux. Seul un moment de flottement a permis à Torrey Mitchell d’inscrire le 2-1 de l’espoir à la 39e. Espoir qui n’a finalement débouché sur rien de concert puisque Lausanne n'a tiré que cinq fois en direction de Jonas Hiller durant les vingt dernières minutes.

Une petite alerte a «animé» la dernière période. Dustin Jeffrey n’a que très sporadiquement joué lors de la dernière période. Une mesure préventive selon le staff lausannois pour éviter qu’une blessure au bas du corps ne s’aggrave. Le joueur de centre canadien sera-t-il sur la glace vendredi soir à Fribourg? No comment hier soir même si la crainte ne semblait pas trop grande. (nxp)