C'est désormais une réalité et il va falloir s'y faire. Robert Nilsson ne remettra plus les patins. Il l'a avoué à nos confrères de «Blick». Deux ans après la brutale charge de Beat Forster, le fantastique attaquant suédois n'a toujours pas retrouvé ses moyens. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'inévitable ne soit officiel. Mais tant que le mot retraite n'était pas prononcé, l'espoir secret d'un retour demeurait.

Le processus d'acceptation doit désormais commencer. Doucement. Son numéro 9 - lorsqu'il n'avait pas le maillot de Top scorer - ne donnera plus le tournis aux défenses adverses. Son coup de patin vif et sa vision du jeu inégalables n'illumineront plus les patinoires de National League. En 197 matches de saison régulière, Robert Nilsson a inscrit 198 points. Son dernier? Un délice de passe pour une déviation de Pius Suter qui n'a eu qu'à poser sa crosse sur la glace marquer.

Il était comme ça, Robert Nilsson. Un sens du but génial mais l'envie de faire briller ses coéquipiers était plus forte. Comme s'il préféraient s'effacer pour mieux mettre ses collègues en valeur. Mais le jour où tous les spots étaient braqués sur lui, il n'a pas tremblé. Lors de la finale de 2014 face à Kloten, c'est lui qui a eu le tir au but décisif au bout de la crosse. Le joueurs des ZSC Lions ne s'est pas débiné. Une petite feinte a mis Martin Gerber dans le vent pour offrir le titre à son club.

A force de le voir virevolter sous les maillot des Lions, on en vient presqu'à oublier que Robert Nilsson est l'homme à avoir réalisé la plus belle arrivée dans le championnat de Suisse. C'était un soir de janvier 2004 et FR Gottéron l'avait enrôlé pour la fin de saison. Débarqué de Leksands dans son pays, le fils de Kent était arrivé... en hélicoptère à Saint-Léonard pour y disputer son premier match. On a le sens du spectacle ou on ne l'a pas. Robert Nilsson l'avait.

Il va falloir désormais (ré)apprendre à aimer le hockey sans Robert Nilsson. Cela prendra un peu de temps. S'il pouvait avoir la bonne idée de se lancer dans le coaching, ce serait un moyen d'atténuer la peine.

Grégory Beaud