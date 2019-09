Chaque année nous offre son lot de nouveautés. Lors de la conférence de presse d’avant-saison, Andreas Fischer, responsable de l’arbitrage, en a détaillé les principales. Il y en aura trois que voici:

1. But marqué avec le patin

Selon le nouveau règlement, «un but est considéré valable si le joueur en attaque dévie le puck dans la cage. Le but est également valable si, lors du contact avec le puck, le joueur tourne ou bouge son patin. Si toutefois le puck est botté de façon visible du patin ou de la jambe, le but n’est pas accordé.»

«Grâce à cette évolution, note le dirigeant, nous enlevons une part de la zone grise. Rediriger la rondelle dans la cage est désormais légal même si un mouvement dans ce sens est fait en tournant le patin.» Pour faire simple, seuls les gros «coups de sabots» seront prohibés des glaces suisses. «Lorsque le coup de pied est évident, poursuit Andreas Fischer, le but sera annulé.»

2. Crosse tombée sur la glace

Extrait du nouveau règlement: «Les joueurs sont autorisés à déplacer les crosses perdues sur la glace, pour autant que cela n’entrave pas le cours du jeu. Ce geste peut toutefois entraîner une pénalité s’il entrave le cours du jeu ou gêne un joueur.»

3. Passe avec la main / crosse haute

Les nouvelles règles disent ceci: «Tout but précédé d’une passe avec la main présumée ou d’une crosse haute présumée peut être examiné à l’aide du système Video Goal Judge Systems.» Andreas Fischer explique: «Ce n’était pas possible auparavant d'avoir recours à la vidéo pour ce genre de séquences.»

Suite du règlement: «S’il est constaté après consultation des images vidéo qu’une passe avec la main ou une crosse haute a immédiatement précédé le but, le but n’est pas accordé. Le but est toutefois accordé s’il est constaté que l’équipe en défense avait repris le contrôle du puck devant sa cage après la faute de l’équipe en attaque ou que le puck avait quitté la zone de défense après la faute de l’équipe en attaque.»

Résumons de manière plus simple. La vidéo est possible pour les situations de passes avec la main et de crosses hautes. Les arbitres ont le droit de rembobiner la séquence jusqu’à la faute, pour autant que l’équipe adverse n'ait jamais repris le contrôle du puck ou que ce dernier ait quitté la zone d’attaque.