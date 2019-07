Dans un long entretien accordé au journaliste Alexander Golovin, le hockeyeur Artemi Panarin (27 ans) s'est exprimé sur la situation de son pays, la Russie, et n'a pas vraiment mâché ses mots au moment d'évoquer le président Vladimir Poutine.

«Notre plus grande erreur, c’est qu’on le traite comme un surhomme, a déclaré Panarin. Cependant, il est semblable à nous tous. Tous nos grands cerveaux ont déjà quitté la Russie. Ce qui me fait le plus mal, c’est l’anarchie persistante ici. Nous n’avons pas de lois, pas d’agences capables de surveiller les grosses entreprises.»

Sa vision du monde a passablement changé depuis ses premières années en tant que professionnel. «Je ne m’intéressais pas vraiment à la politique au début et je ne lisais jamais les journaux, avoue le joueur. Je me concentrais sur le hockey et sur ma progression. Il a fallu deux ans pour que je me dise: «Quelque chose ne va pas en Russie». À ce moment-là, j’ai commencé à penser à l’idée de me diriger en Amérique du Nord.»

«C'est fini, raccrochez vos crampons»

Il poursuit, enfonçant définitivement le clou: «Je crois que Poutine ne distingue plus le bien du mal. Psychologiquement, ce n’est pas facile pour lui de juger une situation sobrement. Toutefois, si on vous dit pendant 20 ans à quel point vous êtes un bon gars et que votre travail est impeccable, bien, vous ne verrez jamais vos erreurs. C'est fini, Vladimir Vladimirovitch, vous devez raccrocher vos crampons.»

Le mandat actuel de Vladimir Poutine, au pouvoir en Russie depuis près de 20 ans, se termine en 2024. Panarin, ancien joueur des Chicago Blackhawks et des Columbus Blue Jackets, vient de s'entendre avec les New York Rangers, avec lesquels il a signé un contrat de sept ans d'une valeur de 81,5 millions de dollars.