Sur la voie de garage avec les Detroit Red Wings, Andreas Athanasiou patiente actuellement à Lugano où il se maintient en forme. Les Tessinois ont d'ores et déjà admis ne pas forcément avoir de place pour lui dans leur contingent.

S'il a jusqu'au 1er décembre prochain pour trouver une entente en NHL, l'attaquant polyvalent souhaite qu'une décision tombe avant le mois de novembre. Agé de 23 ans, il suscite l'intérêt de plusieurs clubs suisses, dont GE Servette. Les dirigeants des Aigles se sont renseignés sur le profil du joueur. Avec 29 points dont 18 buts lors du dernier championnat de NHL, il a des arguments à faire valoir.

Avec un quatuor d'étrangers qui ne fonctionne pas, les Genevois auraient tort de ne pas chercher de solutions. Les attaquants Nick Spaling et Nathan Gerbe sont respectivement blessés et en méforme, tandis que les défenseurs Johan Fransson et Henrik Tömmernes sont loin de faire l'unanimité. Reste à savoir si Andreas Athanasiou est sérieux quant à son intérêt pour la Suisse ou s'il s'agit uniquement d'un moyen de pression. (Le Matin)