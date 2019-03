C’était là la différence entre un joueur qui parvient à faire le vide et à se fier à son instinct plutôt que de se liquéfier avec un puck si important au bout de la canne. Le but égalisateur marqué par Damien Brunner à 140 secondes du gong est peut-être celui dont reparlera dans quelques jours ou semaines. Celui qui a peut-être tout changé.

Cette réussite libératrice, tombée alors que le CP Berne semblait filer vers sa première victoire de la série, ne vaudrait sans doute pas grand-chose ce matin si elle n’avait pas été suivie par un autre but, signé Toni Rajala, encore lui, après trois minutes et 48 secondes de jeu dans le temps additionnel.

Damien Brunner a toutefois ce petit quelque chose en plus. Le Zurichois n’a pas son pareil pour choisir ses grands moments. Deux buts hier soir: le premier après 91 secondes de jeu dans la partie, celui qui donne le ton et montre la voie. Le second à 140 secondes du gong, alors que le HCB se cherchait désespérément un héros. Une réussite tardive qui a replongé le SCB dans ses pires cauchemars du tour précédent contre GE Servette.

L'instinct a fait la différence

Le Zurichois a été phénoménal de bout en bout lors de ce deuxième acte de la demi-finale, celui qui propulse désormais le HCB à deux gains d’une place en finale. Il reste bien sûr pas mal de route à faire, mais mieux vaut avoir un attaquant de la trempe de Brunner dans ses rangs lorsqu’il est question d’aller conquérir les sommets. «J’y suis allé à l’instinct, je n’ai pas eu le temps de réfléchir», a dit le double buteur du HCB. «La seule chose dont j’étais persuadé, c’est que le gardien allait s’avancer et qu’il fallait que je lève mon puck si je voulais marquer ce but.»

Brunner s’est fier à son instinct pour toucher la cible et les Ours en plein coeur, avant de laisser libre cours à sa spontanéité pour célébrer sa réussite salvatrice: en escaladant la cage, tout simplement. «Ça aussi, c’était spontané», a-t-il souri. Si, si, ce HCB a vraiment un grain de folie.

(nxp)