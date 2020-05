Pour les amateurs de hockey sur glace, la patinoire du Sentier est un endroit spécial. C’est «à la Vallée» que se donnent chaque année les premiers coups de patins. Clubs suisses et étrangers permettent aux fans sevrés de reprendre goût au puck. La cuvée 2020 devait se tenir du 17 au 22 août. Elle doit toujours se tenir du 17 au 22 août, d’ailleurs. «Aux Hockeyades, on est tenaces, rigole Yann Rohrbach, directeur du Centre Sportif de la Vallée de Joux. Pour l’heure, nous n’avons rien changé et nous sommes dans l’attente des décisions du Conseil fédéral.»

Mais pas uniquement. Comme la date de la première journée de National League (18 septembre) n’est pas encore garantie, cela a des conséquences sur les Hockeyades. «Des contacts que j’ai, il se peut que le championnat recommence plus tard. Même le 1er décembre, poursuit notre interlocuteur. Dans un tel cas, les clubs ne voudraient évidemment pas disputer des matchs amicaux trois mois avant le début de saison.»

Le directeur du centre, qui n’a vécu qu’une édition depuis son entrée en fonction le 1er mai 2019, avait prévu à une jolie fête sur les bords du Lac de Joux. «Nous avions l’accord de Lausanne, Fribourg, Genève et même Berne, détaille-t-il. En plus nous avions l’accord du CSKA Moscou et de Nitra, un club slovaque. Malgré le fait que les clubs suisses ne veuillent pas s’affronter durant l’été, nous avions tout de même réussi à organiser un match entre Berne et Genève. On espère vraiment que cela pourra avoir lieu.»

«Moins de 1000? Compliqué»

Dans un premier temps, Yann Rohrbach attendait avec impatience le 11 mai dernier, date de la dernière séance des clubs. «Je crois que l’ordre du jour était plus sur le format de championnat que sur la date de reprise», remarque-t-il. Mais il est conscient que le feu vert viendra de plus haut. Du Conseil fédéral. Si l’interdiction d’organiser des manifestation de plus de 1000 personnes est maintenue, le directeur du CSVJ peine à imaginer le tournoi avoir lieu. «Le nombre de spectateurs, en soi, je peux l’envisager. Nous accueillons habituellement entre 600 et 1200 spectateurs par match. Mais s’il faut mettre 2 mètres entre chaque personne, ce sera compliqué voire impossible. On perdrait trop d’argent.»

A l’heure actuelle, Yann Rohrbach anticipe toujours un 17 août festif avec, probablement, un match du CSKA face à un club suisse. «Il s’agit de la dernière semaine durant laquelle Moscou peut jouer avant de rentrer au pays.» Dans le pire des cas, le Jurassien peut repousser le tournoi d’un mois. «Si le championnat reprend le 1er octobre et que les clubs veulent jouer à mi-septembre, ce pourrait être une opportunité. Je peux vous garantir que nous n’attendons qu’une chose: savoir quand cela pourra avoir lieu.» Le puck est sur la crosse d’Alain Berset et des responsables de National League car au Sentier, tout sera prêt le moment venu.

Grégory Beaud