Dès la première minute, Zoug a pu bénéficier d’un penalty qu’a manqué Lino Martschini. C’est peut-être à la 6e que le Lausanne HC a perdu cette rencontre. En supériorité numérique, Joël Vermin s’est trouvé en bonne position mais s’est heurté à un très bon Tobias Stephan. Et puis? Plus rien. A la 9e, Ronalds Kenins offrait le 1-0 à Sven Senteler avant que Cory Emmerton ne l’imite trois minutes plus tard. Cette fois-ci, c’est Sven Leuenberger qui a marqué.

D’entrée de période intermédiaire, Reto Suri a profité d’un cafouillage vaudois en zone offensive pour mettre fin aux espoirs du LHC (21e, 3-0). Après une merveille de feinte, Sven Senteler a inscrit son deuxième but de la soirée (25e, 4-0). Les hommes de Ville Peltonen ont réagi en supériorité numérique par Ronalds Kenins (30e, 4-1). Mais le mal était déjà fait depuis un bout de temps. L’ultime période n’a pas servi à grand-chose tant l’issue de la rencontre était déjà claire. Sven Senteler a manqué le triplé sur penalty à la 52e. Le 4-2 de Joël Genazzi (58e) n’a servi à rien puisque Reto Suri a inscrit le 5-2 dans la cage vide à la 59e.

Qualifié pour les demi-finales pour la première fois de son histoire, le Lausanne HC s’est tout simplement heurté à un adversaire injouable. Zoug attend désormais sereinement que Berne et Bienne terminent leur demi-finale pour savoir qui sera son adversaire en finale. Une chose est sûre: les hommes de Dan Tangnes seront les favoris.

Zoug - Lausanne 5-2 (2-0 2-1 1-1)

Bossard Arena, 7200 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen; Wüst et Progin.

Buts: 9e Senteler (Simion) 1-0. 12e Leuenberger 2-0. 21e Suri (Martschini) 3-0. 25e Senteler (Lammer) 4-0. 30e Kenins (Emmerton/5 c 4) 4-1. 58e Genazzi 4-2. 59e Suri 5-2 (cage vide)

Zoug: Stephan; Diaz, Morant; Schlumpf, Zgraggen; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, Roe, Everberg; Martschini, Flynn, Suri; Lammer, Senteler, Simion; Leuenberger, Albrecht, Schnyder; Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Lausanne: Zurkirchen (25e Boltshauser); Junland, Genazzi; Lindbohm, Frick; Trutmann, Grossmann; Nodari; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Emmerton, Kenins; Zangger, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Zoug sans Widerström (étranger surnuméraire), Stalder ni Oejdemark (surnuméraires). Lausanne sans Mitchell (blessé), Partanen (étranger surnuméraire), Borlat ni Schelling (surnuméraires). Tir sur la transversale: Bertschy (41e). Tirs aux buts ratés: Martschini (2e) et Senteler (52e). Coach challenge infructueux: Zoug (58e). Lausanne sans gardien de 58’00 à 58’07’’ puis de 58’25’’ à la fin du match.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug; 4 x 2’, 1 x 10’ (Grossmann) contre Lausanne. (nxp)