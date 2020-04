Pas facile pour un sportif de se soumettre au confinement. «Le temps est long. On n’a pas l’habitude d’être inactif, concède Benjamin Antonietti dans notre interview vidéo quotidienne. En plus, le soleil est de retour. Normalement, on ferait du tennis, du paddle ou autre.» La saison de hockey sur glace est terminée. Mais l’attaquant du Lausanne HC tente tant bien que mal de se maintenir en forme. «J’ai la chance d’avoir un ami qui possède une salle de CrossFit et à qui j’ai pu emprunter du matériel.»

Outre son entraînement quotidien, Benjamin Antonietti donne un coup de main à sa copine dans son entreprise (en ligne). D’autres passe-temps? De la lecture ou des séries? «J’ai été blessé deux mois, cette saison. Alors les séries, je suis déjà arrivé au bout», se marre-t-il.

En cette période de crise sanitaire, il y a aussi l’opération «Vaccin d’amour», mise en place par le Lausanne HC, qui offre à sa communauté quatre types de services, rendus par un collaborateur ou un joueur du club. Du service de taxi à la livraison de courses, de jeux ou de livres en passant par le téléphone pour tenir compagnie. «Chaque jour on a à disposition une petite liste de choses à faire pour nos abonnés dont la tranche d’âge est plus élevée et on s’inscrit sur un groupe WhatsApp, explique le No 46 des Lions. Personnellement, c’est les coups de téléphone. J’essaie d’en faire un ou deux par jour.»

Jérôme Reynard