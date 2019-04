Samedi soir, Samuel Kreis s’est insurgé contre «certains avantages auprès de certaines personnes» dont bénéficie le club de la capitale. Celui qui a porté d’ailleurs porté le maillot des Ours a commis une erreur de communication samedi soir dans les couloirs de la PostFinance Arena.

Mettons immédiatement les choses au clair. Je n’ai pas la moindre preuve que Berne bénéficie (ou non) d’un quelconque bonus arbitral. Ou que dans les bureaux de Glattbrugg, tout est fait pour aider le puissant SCB face à GE Servette, Bienne ou Ambri. Samuel Kreis non plus, d’ailleurs. Tout juste a-t-il un sentiment désagréable que bon nombre de joueurs ont eu à la PostFinance Arena. Oui, il est plus difficile d’y obtenir des pénalités. Le plus grand public d’Europe joue son rôle à merveille. Mais, au final, là n’est même pas la question.

Que Samuel Kreis avance des preuves concrètes. Sinon le défenseur n’a pas franchement plus de crédibilité que n’importe quel «mec aux tambours» un peu agacé après une défaite.

L’arme du faible

En utilisant cette méthode vieille comme le monde, le joueur du HC Bienne n’a fait que répéter un schéma bien trop connu mais dont n’ont pas besoin les Seelandais. Charger les arbitres pour cacher ses propres lacunes, c’est quelque chose qu’a fait Luca Cereda en quart de finale face à… Bienne. Au moment où l’entraîneur d’Ambri-Piotta s’en était pris au corps arbitral, son équipe était menée 3-0 et n’avait plus grand-chose à espérer. Tout l’inverse de l’équipe de la Tissot Arena, en somme.

Car au lieu de tempêter contre les directeurs de jeu, les hommes d’Antti Törmänen feraient mieux de se dire qu’ils mènent toujours 2-1 dans cette série et qu’ils livrent une demi-finale absolument admirable. Au lieu de perdre de l’énergie à entretenir une légende urbaine, les Seelandais auraient tout intérêt à se focaliser sur la rencontre de mardi, à domicile.

En plus, cela ne participerait pas à entretenir une théorie du complot de bas étage. (nxp)