Un joueur sera largement plus scruté que tous les autres lors des premier matches de la saison bernoise: le gardien Niklas Schlegel. Appelé à assurer la succession de Leonardo Genoni parti à Zoug, le Zurichois aura une bonne partie des espoirs bernois sur ses épaules. Les champions en titre devront également apprendre à vivre sans Gaëtan Haas parti à Edmonton. Cette saison s’annonce peut-être la plus intéressante dans la capitale pour plusieurs raisons. On décortique.

Gardiens

Et si c’était là le point faible de cette équipe de la capitale? Après avoir été couverts durant des années par Leonardo Genoni, les défenseurs de la PostFinance Arena n’auront plus le meilleur portier du pays derrière eux pour les rattraper. Avec Niklas Schlegel, le directeur sportif Alex Chatelain a engagé un gardien inexpérimenté puisqu’il n’a disputé qu’une centaine de matches dans l’élite. En concurrence avec Lukas Flüeler à Zurich, il ne s’y est jamais imposé comme titulaire indiscutable. La pression de la comparaison avec «Leo» s’annonce majeure. Schlegel a-t-il les épaules suffisamment larges pour la supporter? Il a plutôt intérêt car auparavant, Genoni donnait une chance de gagner à Berne absolument tous les soirs depuis trois saisons ponctuées par deux titres.

Défense

Certains cadres (Beat Gerber ou Eric Blum) ne vont certes pas vers le beau, mais avec Ramon Untersander, Calle Andersson ou encore Justin Krueger, le SCB a encore de quoi voir venir. Surtout que le prometteur Yannik Burren (22 ans) continue sa belle progression qui l’a vu devenir international la saison dernière. Comme dit précédemment, les lacunes défensives du passé étaient constamment gommées par un gardien hors normes. Et cette saison? Un tour de vis risque de s'imposer.

Attaque

Vincent Praplan va-t-il remplacer Gaëtan Haas? Non. Ce ne sera pas son rôle. Par contre le Valaisan sera précieux pour compenser la perte de talent offensif et le trou laissé par le départ du Biennois aux Edmonton Oilers. L’avènement d’André Heim la saison dernière va par contre bien aider puisque l’ancien junior du SCB évolue au centre, le même poste que Haas. C’est peut-être ce point qui est la clé de la succession que doivent gérer les Ours. Les questions entourant Inti Pestoni, par contre, sont bien plus persistantes. Auteur d'un bon début de saison à Davos l'an dernier, le Tessinois est ensuite à nouveau rentré dans le rang. Sera-t-il capable de jouer une saison pleine à la PostFinance Arena? C’est plus dans son intérêt que dans celui de son club car les gâchettes ne manqueront pas dans la capitale. Ce n'est pas de ce côté de la glace qu'il faut se poser des questions.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées: Niklas Schlegel (gardien, Zurich). Inti Pestoni (attaquant, Davos). Vincent Praplan (attaquant, Florida Panthers). Miika Koivisto (Défenseur, Dynamo Moscou).

Départs: Leonardo Genoni (gardien, Zoug). Jérémie Kamerzin (défenseur, FR Gottéron). Aurélien Marti (défenseur, FR Gottéron). Adam Almquist (défenseur, Admiral Vladivostok). Gaëtan Haas (attaquant, Edmonton Oilers). Tristan Scherwey (attaquant, camp d’été des Ottawa Senators).

Le joueur à suivre: Vincent Praplan

Il se peut que certains suiveurs aient oublié que le Sierrois valait près d’un point par match avant d’aller vivre une saison compliquée en Amérique du Nord. C’est pourtant le pedigree du renfort du SCB. Avec la pige de Tristan Scherwey à Ottawa, le temps de glace et les responsabilités seront à disposition pour les ailiers suisses. Après un exercice difficile marqué par un transfert et deux blessures, Vincent Praplan aura probablement à coeur de faire oublier cette mauvaise passe. Pour les plus grand malheur des défenses adverses.

Pronostic

Classer Berne plus bas que quatrième constituerait au mieux une provocation, au pire une erreur. Cette équipe a l’expérience et les individualités pour se promener en tête de peloton. Top 4? Probablement. Mais on n’assistera pas à un cavalier seul du SCB cette saison.