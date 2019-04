Tissot Arena. 6521 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Stricker, Kovacs et Obwegeser. But: 9e Untersander (Sciaroni, Scherwey) 0-1. Bienne: Hiller; Maurer, Salmela; Moser, Kreis; Fey, Forster; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Diem, Künzle; Brunner, Fuchs, Earl; Pedretti, Neuenschwander, Lüthi; Tschantré. Entraîneur: Törmänen. Berne: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Untersander, Gerber; Marti; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Grassi, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; Berger, Bieber, Kämpf; Brügger. Entraîneur: Jalonen. Pénalités: 1 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre Berne. Notes: Bienne sans Kärki, Schmutz, Egli ni Petschenig (surnuméraires). Berne sans Andersson, Haas, Kamerzin (blessés), Boychuk, C. Gerber, Fogstad ni Marti (surnuméraires). Temps mort demandé par Bienne (58’49). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’49 à la fin du match).

Une occasion, un but. Le CP Berne a obtenu le salaire maximal dès la première période (0-1) de l'acte VI de cette demi-finale samedi à Bienne. Le défenseur Ramon Untersander a ouvert la marque sur un service de Sciaroni et Scherwey (9e). Les Biennois n’ont de leur côté pas su capitaliser leur domination et ont galvaudé plusieurs grosses occasions de marquer, à l’image de Marc-Antoine Pouliot, stoppé in extremis par Leonardo Genoni après seulement 34 secondes de jeu.

Le «mur» bernois n’a toujours pas craqué en deuxième période. Les Biennois ont continué d’assiéger les buts défendus par Genoni, sans réussite. Marco Pedretti, lancé en profondeur, s’est créé la plus grosse occasion de remettre les deux formations à égalité (27e). A quatre contre cinq et en contre-attaque, Simon Moser n’est pas passé bien loin d’assommer le HCB (48e).

Les Seelandais ont sorti leur gardien au profit d’un sixième joueur de champ. Michael Hügli s’est créé la dernière immense chance de but à… 1 seconde du gong. Après Hiller jeudi à Berne, Genoni s’est offert un blanchissage de toute beauté. Il y aura un septième match dans la capitale mardi. (nxp)