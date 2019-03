Et, comme touché par la grâce, Robert Mayer, s’est couché, plongeant dans une deuxième dimension. Comme s’il voulait que le temps ne s’arrête jamais. Durant longtemps, dans cette soirée de dingue, il était imbattable. Jusqu’au bout de la nuit. «Quelque chose en toi ne tourne pas rond». C’était Téléphone, dans la sono de la patinoire, où il y avait comme quelque chose d’irréel.

On le dit depuis des semaines, cette équipe de Genève-Servette, qualifiée in-extremis en play-off, n’est pas une formation comme les autres. Elle ne lâche rien et se met tout à coup à écarter les eaux alors qu’elle était en train de couler. Comme si l’Aigle sur le maillot des joueurs était devenu un phénix. A chaque fois qu’on la bande à McSorley en vacances, un genou à terre et un patin dans le précipice, elle est revenue de nulle part.

Cette fois-ci, alors que Berne semblait encore une fois supérieur à son adversaire, boum badaboum, deux coups de poignard et pour le plus grand, le plus gros, le plus fort, tout s’est écroulé comme un chateau de cartes. L’Ours qui tenait pourtant si fort son os l’a lâché en dix-sept secondes. Un but de Wingels, un autre de Winnik, les deux bannis revenus de suspension tenaient leur revanche à moins de trente secondes de la fin.

Il a encore fallu... deux prolongations, pour la troisième fois dans cette série. Mais si on pensait avoir tout vu avec ce Ge/Servette-là, on n’était pas encore au bout de nos surprises. Deux matches pour le prix d’un: c’est à 0 h 56, après 118 minutes de jeu (record battu) que Berne a envoyé les Grenat dans les îles, pour rejoindre les demi-finales. Mais quelle soirée, quelle fin de saison, quel caractère, quels guerriers, chapeau Messieurs les Genevois.

Forcément qu’avant ce sixième acte, décisif pour les Bernois et encore porteur de tous les espoirs pour les Genevois, on voulait tous y croire. A Genève, on avait en tête de dicter d’emblée le tempo, de marquer si possible en premier, et surtout éviter de prendre des pénalités. «Ce septième match à Berne, on le veut!» clamaient-ils tous en choeur, convaincus qu’avec Mayer dans la cage rien ne pouvait leur arriver. Il est vrai qu’ils revenaient de si loin, ils n’avaient rien à perdre et leur ange gardien a encore été phénoménal...

Mais des paroles aux actes, rein ne vaut la vérité de la glace. Michael Völlmin s’est retrouvé rapidement sur le banc d’infâmie (4e) et Berne, qui séchait pourtant en power-play depuis trente-cinq minutes, a enfin allumé la lumière rouge dans cette situation spéciale. 0-1 pour le visiteur après 6 minutes, après un but d’Adam Almquist, la soirée ne pouvait pas plus mal commencer pour les Aigles.

Les Grenat ont mis du temps avant d’entrer dans la partie, comme s’ils avaient rendu les armes, résignés, que le coeur n’y était plus. S’il restait du jus dans le moteur, celui-ci a eu des ratés. Les boys de McSorley sont revenus timidement mettre le nez à la fenêtre de Leonardo Genoni, mais rien de bien transcendant.. Timothy Kast aurait même pu (dû) égaliser à la 23e, mais comment a-t-il pu rater ça?

Toujours est-il que les Genevois semblaient avoir versé leurs dernières économies sur la glace sans succès. Car ce qui devait arriver, s’est produit dans le dernier tiers. L’Ours a grogné une deuxième fois en power-play, prouvant qu’il avait retrouvé la solution dans cet exercice. C’est André Heim qui a cette fois-ci trompé Mayer, sur un service de Tristan Scherwey, toujours dans les bons coups. On a cru alors un peu vite que la messe était dite, que Genève, malgré toute sa bonne volonté, ne parviendrait pas cette fois-ci à effacer l’ardoise. Quelle erreur!

Comme à cinq fois dans cette série, les Bernois ont pris deux longueurs d’avance, mais à... quatre fois cela n’a pas suffi. Incroyable mais vrai. Ge/Servette, qui ne voulait pas mourir comme ça, ce jeudi soir, sans un dernier soubresaut, a trouvé des ressources on ne sait où, pour égaliser. Wingels puis Winnik ont réussi l’imposensable dans la dernière minute, de revenir encore une fois avec leur coeur, cette force de caractère qui renverse des montagnes. Avant qu'Arcobello ne joue encore les justiciers. On jouait la 118e minute...

Genève Servette est sorti la tête haute, ovationné par son public. Il était 0 h 56 aux Vernets...

(nxp)