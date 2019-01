En l’absence des deux meilleurs compteurs du LHC (Jeffrey et Junland, blessés), on attendait que d’autres joueurs lausannois prennent le relais pour tirer l’équipe vers le haut et la ramener sur le chemin du succès après trois défaites consécutives. Notamment les éléments qui avaient jusque-là un peu déçu. Et qui pouvaient surfer hier soir sur un certain remaniement des blocs pour se relancer individuellement face à la lanterne rouge Rapperswil.

Dans ce sens, Christoph Bertschy a pleinement répondu présent. Jamais avare d’efforts mais trop rarement décisif au regard de son statut de renfort estival (6 buts sur ses 31 précédentes apparitions), l’ailier au No 22 a profité de son alignement sur le trio de parade vaudois – en compagnie de son pote Joël Vermin et de Torrey Mitchell – pour s’offrir un doublé et une passe décisive.

La dernière fois que Bertschy avait réalisé un match aussi plein sur le plan comptable, c’était le 7 décembre à l’occasion de la réception de Ge/Servette. Ce soir-là, l’attaquant singinois avait déjà évolué aux côtés de Vermin et avait également planté deux buts. Il s’agissait cependant des sixième et septième réussites d’une victoire 7-1. Hier, il est celui qui a mis les siens sur orbite. Tout une différence. Et finalement un rôle plus conforme à ce qu’on est en droit d’attendre d’un tel joueur. D’autant plus au cœur d’une période cruciale de la saison régulière dans l’optique d’une place en play-off. (nxp)