Tout au long de sa carrière, Christoph Bertschy a principalement évolué sur l'aile. Là où il peut faire parler au mieux sa vitesse et ses qualités techniques. Pourtant, depuis le début du championnat du monde en Slovaquie, le Fribourgeois évolue au centre. Une position qu'il apprivoise avec une facilité assez déconcertante. «Je me sens de mieux en mieux, nous a-t-il confié. Au début du tournoi, j'avais tendance à trop peu oser attaquer. Je revenais peut-être un peu trop. Mais à mesure que les matches passent, la confiance est meilleure.»

Il est vrai que le joueur du Lausanne HC avait très (trop?) souvent la bonne habitude d'être le premier à défendre pour compenser les montées des arrières. «C'est le rôle du joueur de centre, remarque-t-il. Mais parfois je le faisais peut-être avec un peu trop d'application (rires).» Après un début de tournoi avec Noah Rod et Tristan Scherwey sur ses ailes, le voilà désormais entouré de Simon Moser et Andres Ambühl. Deux hommes pour le moins expérimentés. «Nous menons souvent au score, poursuit-il. Dès lors je les laisse davantage aller en fond de zone offensive et moi, je m'assure qu'une contre-attaque ne parte pas. Ils sont rapides et physiques. Il n'y a pas forcément besoin que je prenne des risques inutiles.»

Cette vidéo est l'illustration parfaite de l'importance de Christoph Bertschy dans ce rôle de centre défensif. Alors que Michael Fora s'avance dans la zone autrichienne, le Lion de Malley compense derrière. Un positionnement plein d'aplomb puisqu'il est le dernier «défenseur» et qu'il évite aux Autrichiens de se retrouver seuls face à Reto Berra.

«J'ai appris à tricher un petit peu»

Mais il est un domaine où Christoph Bertschy navigue à vue: les engagements. A sa décharge, il n'est utilisé qu'en ultime recours avec le Lausanne HC. Sur l'ensemble de la saison dernière, il n'a été envoyé que 25 (!) fois au face-off. Cela s'est d'ailleurs remarqué face à la Lettonie. Souvent opposé à Teodors Blugers, il a pris une leçon face au meilleur joueur du mondial dans ce domaine avec une efficacité approchant les 75%. «C'était un cours privé, rigole-t-il. Mais j'ai surtout appris à tricher un petit peu. Pas tricher... Mais j'étais trop honnête auparavant. J'attendais trop sagement. Je ne spéculais pas et j'étais du coup toujours en retard. Le timing est vraiment important et je crois que c'est de mieux en mieux.»

L'évolution de ses statistiques dans le domaine tend à le prouver. Jugez plutôt.

(si l'infographie ne s'affiche pas, veuillez cliquer ici )

Cette nette progression est la raison principale des deux excellents matches que vient de réaliser Bertschy et toute la quatrième ligne dans son sillage. «Grâce à cela, nous commençons les actions avec le puck, remarque-t-il. C'est pour cela que nous paraissons mieux. C'est toujours plus simple de ne pas commencer chaque présence par devoir courir après nos adversaires.»

Plus tôt dans sa carrière, il avait déjà occupé ce poste à quelques occasions. Cela se ressent principalement au niveau du placement et de la capacité à tenir sa place dans le slot malgré des défenseurs aux gabarits plus imposants que le sien. Lorsque sa vitesse n'est plus un atout comme elle l'est lors des (nombreuses) phases de transition, Christoph Bertschy impressionne par sa capacité à se libérer grâce à son sens du placement. Un atout pour permettre à ses coéquipiers de ligne de disposer d'un point d'ancrage devant le gardien et un écran précieux pour gêner ce dernier.

Mais comme dit précédemment, la vitesse en transition est la vraie force de Christoph Bertschy. Lorsqu'il peut sortir de sa zone défensive avec des espaces devant lui, il est quasi inarrêtable. Face à la Norvège, c'est lui qui a servi de détonateur sur un changement de ligne adverse hasardeux (vidéo ci-dessous). «Je suis satisfait de notre production offensive, apprécie-t-il. Je me sens bien, notamment avec Michael Fora. Nous combinons bien.»

L'an dernier, Patrick Fischer avait pu compter sur l'apport de Joel Vermin au centre de sa quatrième ligne. Le Bernois du Lausanne HC est également un ailier naturel qui peut dépanner au centre. En réussissant à nouveau le coup avec Christoph Bertschy, il faut donner du crédit au sélectionneur national qui a fin nez pour mettre en lumière ses joueurs. Pour le No 64 de l'équipe de Suisse, les quatre premiers matches face à des nations inférieures ont servi d'acclimatation. Avec la Suède, la Russie et la République tchèque désormais au programme, il sera temps de voir si l'ancien junior de FR Gottéron et Berne peut rivaliser avec les meilleurs centres du monde. (nxp)