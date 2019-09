Le HC Bienne a eu le dernier mot, mais les Grisons ont été les premiers à flirter intensément avec l’ouverture du score, comme lorsque l’attaquant Tino Kessler a vu son envoi échouer sur le poteau des buts seelandais après à peine deux minutes de jeu. Tandis que le HC Davos du coach Christian Wohlwend a mis du rythme et de beaucoup d’intensité dans la rencontre, les Biennois se sont appuyés sur un Jonas Hiller impeccable pour éviter une mauvaise surprise en début de match.

Après que Mathieu Tschantré a touché le poteau (11e) et Toni Rajala la transversale (21e), les Seelandais ont dû patienter jusqu’à la 37e minute pour enfin ouvrir la marque. Jason Fuchs, le meilleur Biennois mardi soir, s’est chargé de donner une bonne bouffée d’oxygène à son équipe en plaçant subtilement le puck sous la transversale à la sortie d’un engagement gagné sur le côté gauche (37e, 1-0). En début de troisième période, le défenseur promu attaquant, Stefan Ulmer, a victorieusement repris un rebond accordé par le gardien Joren van Pottelberghe consécutif à un tir direct de Beat Forster (43e, 2-0).

L’arrêt réflexe de Hiller

Perttu Lindgren, à la conclusion d’une action initiée par Enzo Corvi et le défenseur Otso Rantakari, a inscrit le but de l’espoir pour le HC Davos (55e, 2-1). Les Grisons sont même passés à quelques millimètres de l’égalisation quelques instants plus tard sur un tir de Samuel Guerra à bout portant: mais un petit miracle de Jonas Hiller a permis au HCB de conserver son avance (57e).

Le HCD a joué son va-tout en sortant son gardien à 119 secondes de la sirène. Les Biennois ont toutefois tenu bon avant de valider, dans la douleur, leur cinquième succès en six matches cette saison. Après deux victoires acquises à l’issue des tirs au buts le weekend dernier (à Berne puis contre Langnau à domicile), le HCB a réalisé contre Davos une très bonne opération en s’imposant dans le temps réglementaire. Vendredi, les hommes d’Antti Törmänen se déplaceront à Ambri avant de recevoir Lugano le lendemain.

Bienne – Davos 2-1 (0-0 1-0 1-1)

Tissot Arena. 5433 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Mollard, Gnemmi et Schlegel.

Buts: 37e Fuchs (Riat) 1-0, 43e Ulmer (Forster, Fey) 2-0, 55e Lindgren (Rantakari, Corvi) 2-1.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Hügli, Cunti, Künzle; Riat, Fuchs, Schneider; Ulmer, Gustafsson, Karaffa; Kohler. Entraîneur: Törmänen. Davos: van Pottelberghe; Rantakari, Paschoud; Du Bois, Jung; Kienzle, Guerra; Stoop; Ambühl, Corvi, Tedenby; Kessler, Lindgren, M. Wieser; Herzog, Bader, Eggenberger; Frehner, Aeschlimann, D. Wieser; Egli. Entraîneur: Wohlwend. Notes: Bienne sans Brunner, Lüthi (blessés) ni Neuenschwander (malade). Davos sans Palushaj, Hischier, Nygren, Buchli (blessés), Glarner, Weder ni Meyer (TI Rockets). Tir sur le poteau: Kessler (2e), Tschantré (11e). Tir sur la transversale: Rajala (21e). Temps mort demandé par Davos (59e). Davos sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’01 à la fin du match). Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’ contre Davos.