Encore un départ canon pour le HC Bienne, comme mardi à Berne lors du premier acte. Cette fois-ci, c’est Damien Brunner qui a dynamité la défense du CP Berne après seulement 91 secondes de jeu (2e, 1-0). Mais à la différence du premier duel, les joueurs de la capitale étaient plus en jambes et surtout mieux dans leur tête. Leur réponse n’a pas tardée: le capitaine Simon Moser s’est personnellement chargé de rétablir la parité en supériorité numérique (5e, 1-1).

Dans un duel intense et plus électrique que mardi, les Seelandais se sont procurés de bonnes occasions de marquer mais ont fait preuve d’un certain manque de réalisme dans le dernier geste. Les Fédéraux, en fin de deuxième période, ont pris les devants pour la première fois de la série (39e, 1-2). Matthias Bieber a dévié un lancer de Yannick Burren depuis la ligne bleue. Là encore, du déjà-vu pour les hommes d’Antti Törmänen, qui avaient déjà encaissé deux buts identiques deux jours plus tôt dans la capitale.

Les Seelandais ont joué leur va-tout en fin de rencontre. Parfaitement servi par Robbie Earl depuis l’arrière des filets, Damien Brunner n’a pas manqué la cible avant de célébrer son but égalisateur en… escaladant la cage! Il ne restait alors que 140 secondes à jouer dans la rencontre (58e, 2-2). En prolongation, le HCB a fait la différence grâce à une réussite de Toni Rajala, servi sur un plateau par Marco Pedretti, tombée après trois minutes et 48 secondes dans le temps additionnel. C’est désormais 2-0 dans la série. L’acte III aura lieu samedi dans la capitale.

Bienne – Berne 3-2 ap (1-1 0-1 1-0)

Tissot Arena. 6521 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen (Fin), Kovacs et Obwegeser.

Buts: 2e Brunner (Fuchs, Earl) 1-0, 5e Moser (Rüfenacht, Ebbett/ 5 c 4) 1-1, 39e Bieber (Burren) 1-2, 58e Brunner (Earl) 2-2, 64e Rajala (Pedretti, Kärki) 3-2.

Bienne: Hiller; Kreis, Salmela; Fey, Forster; Moser, Maurer; Sataric; Riat, Diem, Künzle; Pedretti, Kärki, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Schmutz, Neuenschwander, Hügli; Tschantré. Entraîneur: Törmänen.

Berne: Genoni; Burren, Untersander; Krueger, Blum; Andersson, Gerber; Marti; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Sciaroni, Heim, Scherwey; Boychuk, Mursak, Bieber; Grassi, Ebbett, Berger; Brügger. Entraîneur: Jalonen.

Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 3 x 2’ contre Berne.

Notes: Bienne sans Pouliot (blessé) Egli ni Petschenig (surnuméraires). Berne sans Haas, Kämpf, Kamerzin (blessés), Almquist, C. Gerber, Fogstad (surnuméraires). (nxp)