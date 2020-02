Cela aura pris un tout petit peu plus de temps que prévu, mais le HC Bienne est enfin officiellement qualifié pour les play-off. Un soulagement pour Antti Törmänen et ses hommes, à deux rondes de la fin de la saison régulière. Ils éviteront ainsi de devoir jouer avec le feu la semaine prochaine. Reste deux soirées pour régler les derniers automatismes et souffler un peu, mais pas trop, avant de connaître le nom de l’adversaire lors des séries pour le titre.

Qu’il semble loin le temps où cette formation alignait les défaites (huit de rang entre décembre et janvier) et semblait incapable de redresser le cap. Le HCB est encore éloigné de sa forme optimale, mais les choses se sont remises en place juste dans les temps: ces deux victoires de rang (vendredi à Lausanne, hier contre Davos) sont non seulement bonnes pour la confiance et le moral, elles placent aussi les Biennois dans une dynamique positive au moment opportun. Toutes les formations du Top 8 ne peuvent pas en dire autant.

Hiller détient les clés

Devant les filets, Jonas Hiller a enchaîné les deux matches du week-end et a démontré qu’il se rapproche de son pic de forme. Alors qu’il s’apprête à disputer les derniers play-off de sa carrière avant de raccrocher les patins à la fin de la saison, Hiller aura sans doute la destinée du HCB entre ses mains au cours des prochaines semaines.

Et puis, si Toni Rajala pouvait d’ici là retrouver sa spontanéité et son sens du but, le HC Bienne n’en deviendra que plus redoutable. En attendant, c’est Damien Riat qui a pris le relais: le Genevois, auteur d’un quadruplé contre Davos, a envoyé les Seelandais en play-off.

Cyrill Pasche, Bienne

