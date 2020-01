Le HC Bienne a concédé une deuxième défaite consécutive, vendredi soir à Langnau (2-0). Après Zoug samedi dernier (0-1 ap), les hommes d’Antti Törmänen sont même une nouvelle fois restés muets, incapables de déstabiliser la solide organisation adverse.

Dans un Ilfis à guichets fermés (6000 spectateurs), les Emmentalois, plus agressifs, ont eu la mainmise sur la première période (14 tirs cadrés à 4). Mais ils se sont heurtés à un Jonas Hiller inspiré, principalement devant Pascal Berger (5e).

Le capitaine des Tigers sera toutefois plus en réussite à la 25e en déviant victorieusement un lancer de Federico Lardi (1-0). Derrière, Langnau aurait pu enfoncer le clou. Mais Harri Pesonen (26e, tir de pénalité) et Eero Elo (31e puis 34e) ont manqué leur(s) duel(s) face à Hiller.

Les Seelandais dans tout ça? Privés de Mike Künzle (malade) en plus de leurs habituels blessés, ils ont sorti la tête de l’eau par moments, en se créant quelques occasions, les plus intéressantes par l’intermédiaire de Damien Brunner (6e) et de Peter Schneider (39e).

Antti Törmänen a tenté de brasser ses trios pour redynamiser son équipe. Bienne a du reste mieux emmanché le troisième tiers et s’est procuré un puck d'égalisation (47e Neuenschwander).

Mais il n’est jamais réellement parvenu à se remettre à l’endroit. Au contraire: Yannick Rathgeb a failli offrir le 2-0 à Langnau (50e pour un but finalement refusé à DiDomenico pour une obstruction de Pesonen sur Hiller). Avant que celui-ci ne tombe pour de bon de la crosse de Pesonen (57e).

Jérôme Reynard, Langnau

Langnau - Bienne 2-0 (0-0 1-0 1-0)

Ilfis, 6000 spectateurs (à guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Müller; Kaderli, Progin.

Buts: 25e Berger (Lardi, DiDomenico) 1-0, 57e Pesonen 2-0.

Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Grossniklaus; Elo, Maxwell, Schmutz; DiDomenico, Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Sturny; Rüegsegger.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Kohler; Tschantré, Neuenschwander, Tanner.

Pénalités: 2x2’ contre Langnau; 1x2’ contre Bienne.

Notes: Langnau sans Blaser, Schilt, Earl, Dostoinov (blessés) ni Gagnon (surnuméraire). Bienne sans Salmela, Ulmer, Pouliot, Lüthi, Gustafsson, Hügli (blessés) ni Künzle (malade). 26e Pesonen manque un tir de pénalité. 50e les arbitres annulent un but de Langnau pour une faute de Pesonen sur Hiller.